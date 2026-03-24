Stonus: neues Album „Space To Dive“ ist am 20.03. über Ripple Music erschienen

Die auf Zypern ansässigen Heavy- und Stoner-Rock-Musiker von Stonus präsentieren ihr zweites Album Space To Dive, das am am 20. März über Ripple Music weltweit veröffentlicht wurde.

Space To Dive kann hier gestreamt werden:

Space To Dive, das neue Album von Stonus, ist eine transzendente Reise in den inneren Raum, eine esoterische Erkundung, die darauf abzielt, Identität durch Intuition, Klang und Selbstfindung neu zu definieren. Inspiriert vom Torus-Feld – der visuellen Darstellung von Klang, Energie und atomarer Schwingung – erforscht das Album den kontinuierlichen Fluss zwischen dem inneren Selbst und dem Universum.

Aufgenommen in den Wreck It Sound Studios in Corinth in Zusammenarbeit mit Johnny S.A. (ex-1000mods), fängt Space To Dive das feurige Quintett auf dem Höhepunkt seiner Kreativität ein. Das Mastering, das vom legendären Toningenieur Howie Weinberg (Nirvana, Deftones, Kyuss, Metallica) übernommen wurde, verleiht dem fertigen Werk sowohl klangliche Tiefe als auch ein seltenes Prestige. Die visuelle Welt des Albums wurde von Kamil Czapiga von Cosmodernism gestaltet.

Stonus sind seit 2015 aktiv und haben sich durch energiegeladene Live-Auftritte und eine starke DIY-Mentalität stetig in Europa einen Namen gemacht. Damit zählen sie zu den international aktivsten zypriotischen Rockbands. Ihr gefeiertes Debütalbum Aphasia erschien 2020 bei Electric Valley Records, landete auf mehreren Jahresbestenlisten der Heavy- und Stoner-Rock-Szene.

Der Erfolg setzte sich 2021 mit der EP Seance und 2024 mit dem Live-Studioalbum Live In Zen fort, das über Ouga Booga & the Mighty Oug und Electric Valley Records veröffentlicht wurde. In den letzten Jahren teilte die Band die Bühne mit Größen des Heavy Rock wie 1000mods, Truckfighters, Planet Of Zeus und Mars Red Sky und trat auf großen europäischen Festivals wie dem Berlin Swamp Fest (DE), dem Westill Festival (FR), dem Riffolution Fest (UK), dem Electric Valley Festival (IT) und dem Truckfighters’ Fuzz Festival (SE) auf.

Stonus sind:

Nikolas Frangoulis – Gitarre

Kyriacos Frangoulis – Gesang

Kotsios Demetriades – Schlagzeug

Pavlos Demetriou – Gitarre

Alaa Albaharna – Bass, Hintergrundgesang

Stonus online:

https://www.facebook.com/stonerscy/

https://www.instagram.com/stonus.band/