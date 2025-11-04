In Mourning: veröffentlichen eindringliches Video zu „Moonless Sky“ vom neuen Album „The Immortal“

Die schwedische progressive Melodic-Death-Metal-Band In Mourning hat ein eindringliches neues Video zu Moonless Sky veröffentlicht, dem neuesten Single-Auskopplung aus ihrem im August veröffentlichten und gut aufgenommenen siebten Album The Immortal. Dieser emotional aufgeladene Track, der sich langsam entfaltet, dringt tief in düstere Gefilde vor und erhält nun eine visuelle Umsetzung, die ebenso kraftvoll ist.

Seht euch das Video zu Moonless Sky hier an:

Gitarrist Björn Pettersson erklärt: „What makes us stay here, when it becomes so very dark. I think that sentence captures this song, and I think Jonna portrays it in a beautiful way with this video.“ Sänger Tobias Netzell beschreibt den Song als “a song to catch your breath when you are in the middle of the darkest tempest.“

Treue zu ihrer charakteristischen Mischung aus melancholischen Melodien und drückender Schwere verfeinert und erweitert The Immortal die klangliche Identität der Band weiter. Angeführt von dem dynamischen Gesangsduo Björn Pettersson und Tobias Netzell, dessen tiefe Growls und schwebenden klaren Gesang einen markanten Kontrast bieten, erkundet das Album Themen persönlicher Kämpfe und philosophischer Reflexion. Gitarrist Tim Nedergård liefert komplexe Lead-Arbeiten, während Drummer Cornelius Althammer (Ahab) kraftvolle, präzise Rhythmen legt.

Mit The Immortal beweisen In Mourning erneut, dass sie eine kreative Kraft sind, die es wagt, die Grenzen des Sounds zu erweitern, und liefern ein Werk, das auf jeder Ebene resoniert: musikalisch und emotional. Mit emotionalen Melodien, melodischem Riffing und einer unverwechselbaren Intensität bieten In Mourning ein fesselndes Erlebnis, sowohl auf Platte als auch auf der Bühne!

Apropos live: In Mourning werden im Februar und März 2026 auf eine umfangreiche Europatournee gehen, um Omnium Gatherum und Fallujah zu unterstützen. Alle Termine sind hier aufgeführt, die Tickets sind jetzt im Verkauf!

