Stone Nomads: veröffentlichen ihre neue Single „Desolate Lands“ vom kommenden Album

Die Sludge- und Doom-Band Stone Nomads aus Houston, Texas, präsentiert einen neuen, düsteren Track aus ihrem dritten Studioalbum Empires Of Stone, das am 21. November über Ripple Music veröffentlicht wird.

Spürt die Dunkelheit der neuen Single Desolate Lands. Seht euch hier das Video dazu an:

Seit ihrer Gründung in Houston im Jahr 2021 hat Stone Nomads die Themen Leben und Tod in ihren charakteristischen Sound integriert, der auf kraftvollen, riff-basierten Klängen und sich wandelnder Schwere basiert. Das Produkt einer turbulenten Ära, die von persönlicher Tragödie geprägt ist, thematisiert ihr drittes Album Empires Of Stone Ängste, gesellschaftliche Kämpfe und Sterblichkeit in einer brodelnden und erderschütternden Formel, die die verheerende Kraft des Trios zur Schau stellt und gleichzeitig eine tiefere, progressive Seite offenbart; nachdenklich und expansiv. Fans von schwereren Bands wie High On Fire, Crowbar oder Obituary werden begeistert sein!

Empires Of Stone – Trackliste:

1. Lost In The Storm

2. Eyehatesociety

3. Valley Of Souls

4. Empires 0f Stone

5. Mount Aras

6. Desolate Sands

7. Death Adder

8. The Devil Lives In Texas

Empires of Stone wird am 21. November in klassischen und limitierten Vinyl-Editionen, als CD-Digipack und in digitalen Formaten veröffentlicht.

Aus dem schweren Herzen von Houston, TX, bahnt sich Stone Nomads einen monumentalen Weg durch die dunkleren Bereiche von Doom und Sludge. Das Power-Trio, gegründet 2021 von Jon Cosky (Gitarre/Gesang) und Jude Sisk (Bass/Gesang), erkundet die gewichtigen Konzepte von Leben und Tod durch eine Linse aus dröhnenden Riffs und progressiver Sludge-Sensibilität.

Ihr Sound ist eine tektonische Mischung, die gleichermaßen von klassischem Doom wie Sabbath oder Trouble und dem brutalen, sludge-beladenen Angriff von High On Fire, Crowbar und Obituary inspiriert ist. Diese sich entwickelnde Vision wurde auf zwei von den Doom Charts anerkannten Monolithen, Fields Of Doom (2022) und …At the Gates Of Solitude (2023), festgehalten und baut auf die bevorstehende Veröffentlichung ihres drückend schweren dritten Albums Empires Of Stone auf, das über das internationale Heavy-Label Ripple Music erscheint.

Bekannt für eine Live-Show, die sowohl energetisch als auch völlig immersiv ist, haben Stone Nomads ihren Namen in der texanischen Szene und im Süden der USA auf Bühnen geteilt mit Bands wie Crowbar, Soulfly, The Obsessed, Eyehategod, Elder, Khemmis sowie auf drei überregionalen Headline- und Co-Headline-Touren, wodurch sie sich als eine beeindruckende und essentielle Live-Kraft innerhalb der Heavy-Underground-Szene etabliert haben.

Stone Nomads sind:

Jon Cosky – Gitarre & Gesang

Jude Sisk – Bass & Gesang

Ben Wozniak – Schlagzeug

