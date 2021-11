Suffocation: veröffentlichen Video zu „Infecting The Crypts“ + Album „Live In North America“

Am 12. Oktober veröffentlichten die New Yorker Death Metal-Pioniere Suffocation ihr neues Livealbum Live In North America über Nuclear Blast Records. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Band das Video zur Single Infecting The Crypts.

Terrance Hobbs kommentiert: „‚Infecting The Crypts ist zufällig einer der frühesten Suffocation-Songs. Er hat sich für uns und unsere Fans bewährt, und es scheint nur passend, diesen Song von diesem Album hervorzuheben, da er ein klassischer Death Metal-Favorit geworden ist. Wir hoffen, dass unsere Fans die Live In North America-Veröffentlichung genießen, denn wir glauben, dass sie Suffocations Stärken als Liveband und die Energie, die die Fans uns geben und die wir ihnen zurückgeben, repräsentiert.“

Bestellt euer Exemplar von Live In North America hier: https://suffocationofficial.com/live-in-north-america

Hört euch das Album auf allen Streaming-Plattformen an: https://suffocation.bfan.link/live-in-north-america

Live In North America wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Juwel

– Doppel-LP

– Gold W Black Splatter (limitiert auf 1200)

– Gold (limitiert auf 300)

– Silber/Schwarz/Marmor (Limitiert auf 200)

– Schwarz

– Schwarz getönte Kassette (limitiert auf 250)

Hier findet ihr die Tracklist:

Suffocation – Line-Up:

Frank Mullen | Gesang

Terrance Hobbs | Gitarre

Charlie Errigo | Gitarre

Derek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug