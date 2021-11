Blind Channel: veröffentlichen neuen Track „We Are No Saints“

Der Violent Pop ist wieder im Kommen! Finnlands angesagteste Rockband Blind Channel stellt ihre mit Spannung erwartete neue Single We Are No Saints vor. Nachdem sie kürzlich mit Balboa die erste Single seit ihrem Durchbruch beim Eurovision Song Contest veröffentlicht haben, beeindruckt Finnlands heißester Rock-Act mit einer weiteren markanten Single.



Die Band kommentiert:

„Nach unserem jüngsten Durchbruch wurden wir von der Musikindustrie, den Menschen um uns herum und sogar von der Regierung mit vielen Forderungen konfrontiert. Alle Augen sind auf uns gerichtet, und nicht jeder ist damit zufrieden, dass wir an den Käfigen rütteln – musikalisch oder anderweitig. Manche Leute wollen, dass wir etwas sind, was wir nicht sind, damit wir in das Konzept der Vorbilder – der Nationalhelden – passen. Dieser Song ist unsere Antwort auf diese Forderungen. Wir sind viele Dinge, aber wir sind keine Heiligen“.

Begleitet von einem weiteren atemberaubenden Musikvideo, das von No-Office Films produziert wurde, ist We Are No Saints ein weiterer beeindruckender Schritt in der triumphalen Entwicklung von Blind Channel und ihrer ganz eigenen Art von gewalttätigem Pop.

Die Band hat außerdem bestätigt, dass sie die Bühne mit der deutschen Metalcore-Band Eskimo Callboy teilen und an deren Hypa-Hypa-Tour 2022 teilnehmen wird. Holt euch eure Tickets: hier

Hypa Hypa – Europatour 2022

07.01.22 DE-Munich, Zenith

08.01.22 CH-Pratteln, Z7

09.01.22 IT-Milan, Legend Club

11.01.22 AT-Vienna, Arena (sold out)

12.01.22 HU-Budapest Barba Negra

14.01.22 DE-Ludwigsburg, MHPArena

15.01.22 DE-Cologne, Palladium (sold out)

16.01.22 BE-Antwerp, Trix (sold out)

16.01.22 BE-Antwerp, Trix (added show)

18.01.22 NL-Amsterdam, Melkweg (sold out)

19.01.22 UK-London, Electric Ballroom (sold out)

20.01.22 FR-Paris, Trabendo (sold out)

21.01.22 DE-Offenbach, Stadthalle

22.01.22 DE-Leipzig, Haus Auensee

24.01.22 PL-Krakow, Kwadrat

25.01.22 CZ-Prague, MeetFactory

26.01.22 DE-Berlin, Columbiahalle

27.01.22 DE-Hamburg, edel-optics.de Arena

29.01.22 DE-Dresden, Schlachthof (sold out)

30.01.22 DE-Rostock, Moya

01.02.22 DE-Kiel, Max (sold out)

02.02.22 DE-Hanover, Swiss Life Hall

03.02.22 DE-Saarbrücken, Garage

04.02.22 DE-Lindau, Club Vaudeville (sold out)

06.02.22 AT-Graz, PPC (sold out)

