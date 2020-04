Moscow Death Brigade: Veröffentlichen Video zu „Out The Basement“

Moscow Death Brigade, die Ski-Masken-tragende Techno/Rap/Punk-Crew aus Russland, veröffentlicht heute das Musikvideo zum Track Out The Basement aus ihrem kommenden Album Bad Accent Anthems.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Der Text des Songs erzählt die Geschichte der Band. Von ersten DIY-Shows in Kellern, Wäldern und Pendelzügen, Reibereien mit Hassgruppen und Polizei, Unruhen und anderen Erfahrungen mit dem Underground-Punk / Rap-Act der 00er aus Russland bis hin zu großen Tourneen. Auftritte bei einigen der größten Festivals und ausverkauften Shows.

Out The Basement ist ein energiegeladener Track, der von Filmmaterial unterstützt wird, dass die ganze Kraft von MDB-Live-Auftritten zeigt. Große Menschenmengen die auf die Hip-Hop-Beats abgehen, Stagedivern und der eigenen Bühnenshow der Band, angeführt von MDBs Krokodilmaskottchen, das mit dem Publikum interagiert.

Das russische Phänomen, das sich selbst die Schublade „Circle Pit HipHop“ verpasst hat, räumt inzwischen europa-, ja, sogar weltweit ab und legt jetzt mit dem smart betitelten Bad Accent Anthems sein heiß erwartetes drittes Album vor.

MDB stehen für einen völlig eigenständigen, aggressiven EDM-Hardcore-Metal-Drum’n’Bass-Techno-Rap-Punk-Bastard, der tief in der HipHop-Kultur steckt und sich direkt gegen Rassismus und jegliche sonstige Art von Diskrimination ausspricht. Die Power eines Moshpits trifft auf den Spirit illegaler Raves, um jegliche Mauern zwischen Genres und in den Köpfen einzureißen. MDB unterstützen diverse Benefiz-Organisationen in Russland und Europa, z.B. die Sisters Foundation, die Opfern häuslicher Gewalt hilft und Women In Exile, die geflüchtete Frauen unterstützen.

Gemastert wurde das neue Machtwerk von Tony Lindgren, der schon von Amon Amarth bis Billie Eilish diverse Hochkaräter betreut hat.

MOSCOW DEATH BRIGADE

Bad Accent Anthems

Fire And Flames

VÖ: 10.04.2020

