Source Of Rage: veröffentlichen Video zu „The Eyes Of The Restless“, der neuen Single vom kommenden Studioalbum „Witness The Mess

Source Of Rage veröffentlichen das Video zu The Eyes Of The Restless, der neuen Single vom kommenden Studioalbum Witness The Mess welches am 22.07.2022 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.



Hier der Link zum offiziellen Video:

Die Band aus der Region Hildesheim steht für Melodic Groove Metal. Für tanzbaren Nackenbruch samt der nötigen technischen Finesse und griffigen Melodien . Eben das, was bei einem Kaltgetränk Feierlaune sowie Emotionen überschwappen lässt.



Dabei ergänzen sich Oliver Roffmann und die drei Brüder Marko, Thilo und Riko Krause passgenau, was nicht zuletzt im Jahr 2019 zum Gewinn des Deutschlandfinales des Wacken Open Air Metal Battles führte.



Die Stücke des neuen Albums sind mit der Absicht versehen, das eigene Subgenre weiter zu etablieren und sich mit dem eigenen Sound sowie auch den inhaltlichen Themen der Songs ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, dass es erlaubt, aus der großen Masse an guten modernen Metal-Bands herauszustechen.



Line- Up



Marko Krause – Vocals

Oliver Roffmann – Guitar

Thilo Krause – Bass, Backing Vocals

Riko Krause – Drums



Links:



https://sourceofrage.de/

https://www.facebook.com/sourceofrage/

https://www.youtube.com/user/TheSourceofRage

https://www.instagram.com/sourceofrage/