Waltari: veröffentlichen „Higher“, die nächste Single aus dem kommenden neuen Studioalbum

Waltari sind zurück mit Higher – einer energiegeladenen Fusion aus 90er Disco-Vibes, modernen House-Elementen und kraftvollen Gitarrenriffs! Inspiriert vom Geist von So Fine sprüht der Track vor positiver Energie und treibt uns in eine bessere Welt. Eine Hommage an alte 90er-Kollegen und die Evolution der elektronischen Musik, verbindet Higher klassische Techno-Einflüsse mit der Kraft des Heavy Rock. Perfekt für Playlists wie Rock Hard, Electro Metal, All New Rock, All New Metal und New Blood – lasst uns die Tanzfläche erobern und Global Rock regieren!

Waltari war nie eine Band, die sich an Regeln hielt. Mit Nations‘ Neurosis beweisen sie einmal mehr, dass ihre charakteristische Mischung aus musikalischer Freiheit, mutigen Experimenten und ungefiltertem Ausdruck relevanter ist denn je.

Im Zentrum von Waltaris klanglicher Reise steht Kärtsy Hatakka, das Mastermind und die treibende Kraft der Band. Er übernimmt die Haupt- und Backing-Vocals, Bass, Programmierung, Keyboards und Percussion. Während der Entstehung dieses Albums sah sich Hatakka einem persönlichen Sturm gegenüber – er verlor seine Mutter, durchlebte eine schmerzhafte Trennung und erlebte eine Welt, die tiefer in Chaos und Spaltung versank. Die Frustration und der emotionale Tumult dieser Zeit durchdringen jede Note von Nations‘ Neurosis und machen es zu einem der aufgeladensten und nachdenklichsten Werke von Waltari bis heute. Das Album wurde in drei verschiedenen finnischen Studios aufgenommen und von seinem Landsmann Aleksanteri Kuosa sowie Waltari selbst produziert.

Nations‘ Neurosis – Tracklist:

1. Nature Rules

2. Open The Gate

3. Do You Accept

4. Breakfast In Eiffel Tower

5. Diversity

6. Murder Plot

7. Sun

8. Kill For Sport

9. Flowin‘

10. Major Mistake

11. Step Back

12. Higher

13. EST

14. 7th Heaven

15. Last Chance

Mit einer erneuerten Besetzung, die die elektrisierenden Talente des Gitarristen Eero Nykänen und Jakke Setälä sowie des Schlagzeugers Ville Vehviläinen umfasst, finden Waltari neue Energie und einen revitalisierten Sound. Die Integration dieser neuen Mitglieder hat die musikalische Ideologie der Band auf aufregende Höhen gehoben und ein Album hervorgebracht, das sowohl roh als auch raffiniert, aggressiv und doch melodisch ist – ein wahrhaftes Zeugnis für den Innovationsgeist von Waltari.

Von ihren frühen Tagen, als sie „feeling so fine“ waren, bis zur Gegenwart bleiben Waltari der Vielfalt und grenzenlosen Kreativität verpflichtet. Nations‘ Neurosis ist eine klangliche Aussage gegen die zunehmende Besessenheit der Welt mit Konflikten und fordert eine Rückkehr zu Einheit, Verständnis und künstlerischer Freiheit. Es ist ein Aufruf, aus der Asche zu steigen, zu bauen statt zu zerstören und niemals wegzuschauen von denen, die Hilfe benötigen.

Waltari Besetzung:

Kärtsy Hatakka: Lead-/ Backing Vocals, Bass, Programmierung, Keyboards und Percussions

Eero Nykänen: Gitarren

Jakke Setälä: Gitarren

Ville Vehviläinen: Schlagzeug

