Minerall: verkünden neue Livetermine

Was passiert, wenn sich drei großartige Musiker aus dem Psychedelic Rock Bereich treffen? Klar, da macht man eine Selbsthilfegruppe und bügelt zusammen. In diesem Fall heißt die Gruppe Minerall und ihr Erstlingswerk Bügeln, welches im Januar 2024 bei Sulatron Records erschienen ist. Anschließend ging das Trio gemeinsam schwimmen und gerieten dabei in eine Strömung. So jedenfalls der Titel des zweiten Albums, welches im März 2025 erneut bei Sulatron Records erscheinen ist.

Hinter Minerall stecken Sulatron Records Labeleigner Dave Schmidt, in der Szene auch als Musiker durch solche Bands wie Sula Bassana, Zone Six, Interkosmos etc. wohlbekannt. Ihm zur Seite stehen Tommy Handschick, den man auch von Kombynat Robotron und Earth Bong kennt, und Marcel Cultrera, der bereits mit Speck auf Eine Gute Reise gegangen ist.

Wenn das Trio dann mal wieder live unterwegs ist, sollte man sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Hier die geplanten Live Termine:

07.06. Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Gockelscream

25.10. AT-Vöcklabruck, OKH, +Embryo