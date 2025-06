Godslave – Champions

Die saarländische Thrash-Metal-Band Godslave veröffentlichte am 14.03.2025 über Metalville Records ihr aktuelles Album Champions. Es handelt sich dabei nicht um ein neues Studioalbum im klassischen Sinne, sondern um ein Tributalbum mit 20 Coversongs und einer Gesamtspielzeit von etwa 66 Minuten.

Champions entstand unter anderem als Nachholaktion zum 15-jährigen Bandjubiläum, das pandemiebedingt nicht wie geplant gefeiert werden konnte. Begleitet wird die Veröffentlichung von einer Dokumentation über die Band. Die Trackliste umfasst Coverversionen aus verschiedenen Genres und Szenen. Bekanntere Metal-Vertreter wie Whiplash, Iced Earth, Cripper und The Haunted sind ebenso vertreten wie eher unerwartete Künstler, darunter Limp Bizkit, The Offspring, NOFX oder David Hasselhoff mit Nightrocker. Ein neues Studioalbum von Godslave ist bereits für den Herbst 2025 geplant. Seit März kreist nun dieser Silberling in vielen Anlagen und kann dabei zweifelsohne überzeugen. Das Spektrum ist groß, die Umsetzung der Band stimmungsvoll und Fans der Band kommen auf Champions durch die thrashigen Hooks trotzdem auf ihre Kosten. Sänger Thommy hat wie gewohnt souverän alles im Griff. Auch die ansonsten untypischen Werke kann er ohne Probleme gesanglich begleiten, während Manni und Bernie die Klingen der Gitarre immer wieder kreuzen. Für den nötigen Druck sorgen Mika am Bass und Schlagzeuger Tobi. Das giftgrüne Logo überstrahlt das Artwork, welches einem Champion ehrenwert ist. Auch ohne eigene Tracks können Godslave stimmungsvoll durch den Sommer führen und man darf auf das neue Material gespannt sein, ob sich dort ebenfalls ein Champion zusammengebraut hat.

