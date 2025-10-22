Sweet – Live At The Marquee

Sweet oder auch The Sweet mit dem lebenden Urgestein Andy Scott an der Gitarre, sind in diesem Jahr so aktiv wie schon lange nicht mehr. Tot bekommt man die Hard-Rock-Legende nicht. Erst im letzten Jahr haben sie ein neues Studioalbum mit dem Titel Full Circle herausgebracht. In diesem Jahr warten Live-Veröffentlichungen und Re-Releases auf die Fans. In den nächsten Monaten kommt Gitarrenhexer Andy Scott einmal mehr für diverse Shows zu uns nach Deutschland. Aktuell läuft ihre The Full Circle Show 2025 Tour. Sweet und ihre deutschen Fans haben ein ganz eigenes Band und zwischen die Anhänger passt kein Blatt. Die größten Erfolge feierten die Briten stets in unserer Republik und nehmen so gerne Kurs von UK zu uns nach Deutschland.

Ihr neuster Output ist die Livescheibe Live At The Marquee, auf der ausschließlich Andy Scott zu hören ist. Alle anderen aktiven Künstler stießen später zur Formation. Aufgenommen wurde Live At The Marquee im Februar 1986 im Londoner Marquee Club. Das damalige Sweet-Line-Up lebte von Leadsänger Paul Mario Day. Genau, der Mitgründer von Iron Maiden, der nur kurz bei der eisernen Jungfrau am Start war. Erst im letzten Sommer ist Paul von uns gegangen und lebt unter anderem in diesen Sweet-Aufnahmen weiter. Mit dabei waren Mick Tucker (Schlagzeug, Vocals), Bassist Mal McNulty (Ex-Slade) und Phil Lanzon (Uriah Heep) an den Tasten. Namhafte Künstler, die Hits am laufenden Band liefern. Als Opener fungieren Action und Sweet F.A. Mit Love Is Like Oxygen bebt zum ersten Mal der Marquee Club bis in seine Grundmauern. Love Is Like Oxygen ist einer der Evergreens, der auch nach vierzig Jahren hochgehandelt wird und auf keinem Gig fehlen darf. Gleiches gilt natürlich auch für die letzten beiden Tracks Ballroom Blitz und Fox On The Run. Die Vocals von Paul Mario Day gehen unter die Haut und geben den Werken viel Power. Das Siebziger- und Achtziger-Feeling ist und bleibt authentisch und wurde auf diesem Silberling liebevoll eingefangen. Abgebrundet wird die Produktion mit den beiden Bonussongs AC/DC und Burn On The Flame.

