Kill Ritual: veröffentlichen neue Single “In My Head”

Die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Kill Ritual gibt mit dem Titelsong In My Head den Startschuss für ihre neue Ära. Die Single liefert einen Vorgeschmack zu ihrem neuen Albums In My Head, das am 21. November 2025 über Massacre Records erscheint.

Lead-Gitarrist, Produzent und Hauptsongwriter Steven D. Rice beschreibt die neue Single als einen schonungslosen Abstieg in den institutionalisierten Wahnsinn: „In My Head ist die typische Geschichte von psychisch Kranken, die in Anstalten misshandelt werden. Die Qualen und die Hoffnungslosigkeit, die sie während ihrer Behandlung empfinden, werden in den Texten visualisiert. Der Refrain enthält viele coole östliche Melodien mit verträumten/alptraumhaften Vibes.“

Auf dem Album war Rice für Produktion, Arrangements und Texte verantwortlich, Judas für den Gesang und Seamus Gleason für das Schlagzeug. Rice spielt außerdem Gitarre, Bass, übernimmt zusätzliche Gesangsparts und spielt Synthesizer. Das Album umfasst zehn Titel, die sich um Rache, Liebe und dem Willen zum Durchhalten drehen. „Aggression mit Atmosphäre, Dunkelheit mit Melodie“, wie man vom Opener In My Head bis zum eindringlichen Finale Our Elegant Demon hören kann.

