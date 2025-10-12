Kill Ritual: melden sich mit neuem Album “In My Head” zurück

Die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Kill Ritual kehrt mit ihrem neuen Studioalbum In My Head zurück, das am 21. November 2025 über Massacre Records veröffentlicht wird. Das Album ist als CD-Digipak und limitierte Vinyl-LP erhältlich und enthält zehn kraftvolle Tracks, in denen sich knallharte Riffs, düstere Melodien und intensive Texte zu einem der dynamischsten Werke der Bandkarriere verbinden.

Als ersten Einblick in dieses neue Kapitel haben Kill Ritual die Single Shadow On Your Grave veröffentlicht, die ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist und von einem offiziellen Video begleitet wird.

Der Song, erklärt Gitarrist und Hauptsongwriter Steven D. Rice, beschäftigt sich mit der beunruhigenden Faszination für Alien-Theorien und der Vorstellung, dass unsere Götter zurückkehren könnten – nicht, um uns zu retten, sondern um uns daran zu erinnern, dass wir nicht allein sind. „Willst du das wirklich wissen?“, fragt er und gibt damit den düsteren und provokativen Ton des Albums vor.

In My Head fängt die Essenz von Kill Ritual kompromisslos ein. Das Album wurde über einen Zeitraum von einem Jahr aufgenommen, wobei Produktion, Arrangements und Texte von Steven D. Rice stammen. Gemischt und gemastert wurde es von Andy LaRocque im Sonic Train Studio in Schweden und visuell bereichert wurde es durch das Artwork von Jobert Mello von Sledgehammer Graphix. Die Performance von Judas am Gesang, Seamus Gleason am Schlagzeug und Rice selbst an Gitarre, Bass, Gesang und Synthesizer verschmelzen zu einem unerbittlichen und dennoch dynamischen Werk, das Aggression mit Atmosphäre und Dunkelheit mit Melodie verbindet.

Vom qualvollen Opener und Titeltrack, bis zum eindringlichen Abschluss von Our Elegant Demon entfaltet sich das Album als eine Reise durch Wahnsinn, Rache, Liebe und Überleben. Jeder Track treibt mit einem Gefühl von Dringlichkeit und Tiefe voran und macht In My Head zu einem überzeugenden Statement der Identität und Kraft einer Band, die sich kompromisslos weiterentwickelt.

Mit In My Head laden Kill Ritual die Zuhörer ein, in ihre Welt der Schatten und Offenbarungen einzutauchen, in der Heavy Metal auf Geschichten in seiner intensivsten Form trifft.

In My Head Tracklist:

In My Head Shadow On Your Grave 1000 Years Fall To Fly (Join Or Die) I Paint In Death The Head Of Judas More Than Pain My Love Is Hate Fire Bird Our Elegant Demon

Kill Ritual sind:

Steven D. Rice – Gitarre, Bass, Keyboar, Gesang

Seamus Gleason – Schlagzeug

Judas – Gesang