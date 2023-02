Kill Ritual – Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart

Vor zehn Jahren veröffentlichen Kill Ritual ihr erstes Album The Serpentine Ritual und nun beglückt uns die Band mit dem sechsten Album Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart. Das Album ist mit neun Songs bestückt, welche teilweise über die Corona-Pandemie berichten, dabei bleiben die Jungs ihrem Stil treu. Der leicht trashige Stil überlagert den klassischen Metal Klang, dennoch sind unzählige bodenständige Riffs integriert, die das Album mit abheben lassen. Groovig und rhythmisch von vorne bis hinten, zieht die Scheibe mich in ihren Bann – jemanden, der regelmäßig Anthrax oder Megadeath hört. Gerade bei Songs wie 7 Knives schlägt das Herz automatisch höher! Der schnelle, brutale Einstieg und die aufgebaute düstere Atmosphäre, da Sinnbild für den Ursprung des Metals und Züge, die an Judas Priest erinnern, machen dieses Album zu einer meinen Lieblingen der Band – wenn ich nicht so weit gehen würde und behaupte, dass die Scheibe meine Lieblingsplatte von Kill Ritual geworden ist. Etwas schade hingegen kommt I Am The Night daher, bei welchem man leider viel zu viele Parallelen zu Iron Maiden ziehen kann und automatisch ziehen wird. Wenn ein Lied komplett aus der Reihe tanzt, ist das definitiv verkraftbar, trotzdem sollte das eigentlich nicht vorkommen, das hätte auffallen müssen! Das sonst ruhige Lied ist nicht jedermanns Sache, vermutlich wird die Mehrheit bei Can You See Us Now wieder auf den fahrenden Zug aufspringen. Der Text brennt sich ins Gedächtnis und bleibt einem noch für den restlichen Tag im Ohr, ein klasse Song, der ein Mitfiebern von Anfang bis Ende zulässt und bei Liveauftritten bestimmt ein Highlight darstellen wird. Zusammenfassend kann man und darf man sich sicher sein, dass Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart ein interessantes Album ist, bei welchem ohne Frage gesagt werden kann, das Kill Ritual hier Dampf ablassen.

