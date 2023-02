Dark Side Of The Huhn presents „Audio Assault Vol 2“ am 04.02.2023 im Jugendhaus Mülheim-Kärlich

Eventname: Audio Assault Vol 2

Bands: AlphaBastard, Spread Of Disease, Unhinged, Coma-Taj, Relations

Ort: Jugendhaus Mülheim-Kärlich, Judengäßchen 9, 56218 Mülheim-Kärlich

Datum: 04.02.2023

Kosten: 8,00 € VVK, 10,00 € AK

Genre: Death Metal, Crustcore, Deathcore, Extreme Metal, Thrash Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Dark Side Of The Huhn

Link: https://www.facebook.com/events

Bevor es morgen zu Harakiri For The Sky nach Trier geht, steht heute erst einmal ein lokales Event an. Das Audio Assault in Mülheim Kärlich geht in die zweite Runde. Das Debüt musste ich wegen Terminüberschneidungen im letzten Jahr absagen, doch dieses Mal klappt es endlich.

Gleich fünf Bands sorgen dafür, dass absolut keine karnevalistischen Gefühle aufkommen werden. Da ist nix mit schunkeln, sondern moshen ist angesagt! Früh genug bin ich da und nehme schon einmal unbewusst den Backstage Eingang. Als ich das bemerke, gehe ich natürlich wieder raus und gehe um die Halle des Jugendhauses in Mülheim-Kärlich zum regulären Eingang und melde mich dort. Alles klar, ich bin auf der Liste, also ab rein ins Vergnügen. Zuerst bekomme ich allerdings noch einen Stimmzettel in die Hand, wo man abstimmen kann, wen man als nächste Bands hier sehen möchte. Ganz klar, an oberster Stelle stehen für mich da auf dem Zettel The Hirsch Effekt! Da bin ich allerdings schon etwas verwundert, dass die draufstehen, aber sollte man das wirklich schaffen, dürfte Sold out fürs nächste Event klar sein …

Bei Veranstaltungen im Core-lastigen Bereich bin ich eigentlich immer der Älteste, das ist mir schon bewusst. Ich treffe drinnen allerdings auch noch ein paar Bekannte, die den Altersdurchschnitt hier auch in die Höhe treiben dürften, sogar ein paar Old School Metaller aus der Koblenzer Szene sind anwesend!

Nachdem ich mir schon das erste Stubbi (zum fairen Preis von 2 Euro) gegönnt habe, geht es auch schon los. AlphaBastard eröffnen das heutige Audio Assauld. Vor der Abfahrt ist mir zu Hause sogar aufgefallen, dass ich von denen eine (nummerierte) CD habe. Live bin ich ihnen allerdings noch nie begegnet. Kumpel Andi klärt mich auf, die CD hat mir wohl der Drummer von AlphaBastard bei einem ShoutLoud Event im gegenüberliegenden Neuwied gegeben. Andi weiß es noch genau, ich kann mich allerdings nicht mehr dran erinnern. Die noch recht junge Band aus Lahnstein legt mit einer deftigen Melange aus Crust und Death schon einmal satt vor. In der Performance zu Beginn noch etwas statisch, aber das machen die Jungs recht gut. Während ihrer Setlist kommt auch etwas mehr Bewegung rein. Titel wie Binge Killing, Pure Misery, Eruption oder Disgusting werden gespielt. Disgusting heißt auch die 3-Track EP, jetzt fällt es mir wieder ein.

Weiter geht es mit den Koblenzern Spread Of Disease. Aha, jetzt weiß ich auch, warum die Old School Fraktion heute Abend hier ist. Bobby, Rusty und Konsorten wollen sich die Koblenzer Thrasher anhören, zumal Bobby (ex-Secutor) den Bassisten seiner neuen Band hier mal live anschauen will. Also ich finde es gut, dass man hier schön breit aufgestellt ist. Neben Core auch geilen Thrash. Spread Of Disease machen das richtig gut, wenngleich die Core-Fraktion unter den Gästen doch etwas am Maulen ist. Spread Of Disease nehmen ihren Curse und treffen auf die Witch, bevor es zum Schluss den absoluten Fight gibt. Alles Songtitel des heutigen Abends.

Weiter geht es mit Unhinged, der Band von Gastgeber Mirco, hier mit Heimvorteil. Unhinged stehen für Blackened Deathcore von aggressiv über stampfend bis hin zu melancholisch. Realm Of Human Madness nennt sich die erste EP der Band, die Ende 2020 veröffentlicht wurde. In der Band hat es im Line-Up seitdem etwas „gerumpelt.“ Die Songs sind herrlich zwischen harmonisch disharmonisch gehalten. Tolle Slam Einschnitte gibt es zudem und nicht nur Mirco, den man oft mit einem breiten Grinsen trällern sieht, hat hier mächtig Spaß. Die Jungs gehen Gottlos mit scharfem Grind hier vor, bis am Schluss der Reaper Master alles pflügt.

Da sind wir nun fast schon durch, nur noch zwei Bands stehen an. Als vorletzte sind es die Sauerländer Relation, die mit Heavy Hardcore noch mal ein Schäufelchen drauflegen. Zwei Sänger treten an, wie man es sonst vornehmlich im Melodic Hardcore vernimmt. Bei Relation sind es allerdings zwei Sänger, die sich in einem ständigen Hardcore Battle befinden und es dabei eins nach dem anderen einen auf die Fresse gibt. Starke Mucke mit starken Songtiteln. From Birth, Eyes Of Medusa, Dark Tower, Dirty Sanches, um nur einmal ein paar zu nennen. Als Zugabe gibt es noch Shelter obendrauf.

Den Headliner am heutigen Abend machen Coma-Taj, die Extreme Band aus dem Raum Neuwied/Koblenz, entstanden 2018 aus der Asche der Bands Quantum und Morra. Auf dem Plakat des Veranstalters als Deathcore Band angekündigt (ja, das natürlich auch), fließen da allerdings noch eine Menge Einflüsse mehr in ihre Mucke. Ich würde die irgendwie zwischen Hardcore/Metalcore, Beatdown und auch mit Fragmenten von Sludge ansiedeln. Extrem Metal halt. Ein voller und geballter Sound. Äußerst aggressiv hämmert dieser Wall Of Sound auf das Publikum ein. Unerbittliche Songs mit unnachgiebiger Härte, ich möchte nur einmal Antitheist, Charles Manson oder Infinite Void nennen. Die kann man sich auch sehr schön auf YouTube reinziehen, dort sind sie mit geilen Videos unterlegt. Mittlerweile in der Gegend bekannt und mit eigener Fanbase. Die Show läuft so ab, wie wir es von Coma-Taj kennen. Die weibliche Stimme aus dem Off. Shouter Andrej bewegt sich dabei immer vor der Bühne vor seinen Mitspielern. Keine Chance, ihn auf der Bühne zu sehen, obwohl da eine Menge Platz ist. Neben seinen äußerst markanten und unerbittlichen Voices ist der komplexe Sound sehr beeindruckend. Eine insgesamt recht avantgardistische und surrealistische Show.

Im Anschluss noch ein paar Gespräche und dann geht es ab nach Hause, morgen gibt es ja noch Harakiri, mit denen ich noch ein Interview machen werde. Das Audio Assault Event in Mülheim-Kärlich ist ein gelungener Part hier auf der „Schäl Sick“ und eignet sich meiner Meinung nach hervorragend, um mit dem ShoutLoud auf der anderen Seite in Neuwied im Wechsel härtere Mucke unter das jüngere Volk zu bringen!