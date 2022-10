Kill Ritual: veröffentlichen Video zum Album Opener

Die Metal-Band Kill Ritual hat die zweite Single von ihrem kommenden Album Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart veröffentlicht!

Zur Single namens By The Hand Of God gibt es auch ein Video, das man sich hier ansehen kann:

Hört euch auf https://bfan.link/thewhoreofwar-single auch die vorherige Single The Whore Of War an.

Kill Ritual über den Song:

„In diesem Lied geht es um die Kreuzzüge und darum, wie ein Mann – in dem Glauben, für Gott und Ruhm gegen eine böse Macht und Heiden zu kämpfen – erkennt, dass die Münze auf der anderen Seite die gleiche ist, und dass diejenigen, die er bekämpft, genauso wie er in dem Wahn leben, dass sie beide für den Gewinn und die Macht anderer manipuliert werden. Dies kann natürlich auf alles angewandt werden, von der Politik über die Arbeit für eine vermeintlich gerechte Sache bis hin zu der Tatsache, dass man einfach nur Teil einer Maschine ist und kontrolliert wird. Am Ende hat man nur ein Leben und stirbt allein.“

Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart wurde von Andy LaRocque in den Sonic Train Studios gemischt und gemastert und wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/killstarblackmarkdeadhandpiercedheart

Freut euch auf ein Album voller einprägsamer Melodien, rockiger Riffs, einem dynamischen Songwriting, sowie einer Menge Tempo und Power!

Kill Rituals neues Album wird am 28.10.2022 bei Massacre Records erscheinen.

Kill Ritual – Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart

CD Digipak

1. By The Hand Of God

2. The Whore Of War

3. 7 Knives

4. I Am The Night

5. The Smell Of Death

6. Can You See Us Now

7. Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart

8. Get In Line

9. The Devil, The Mist, The Flame

Ltd. Vinyl LP

A-Side

By The Hand Of God

The Whore Of War

7 Knives

I Am The Night

B-Side

Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart

The Smell Of Death

Get In Line

Can You See Us Now

The Devil, The Mist, The Flame

