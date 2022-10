Beyond Dystopia: veröffentlichen Single und offizielles Musikvideo zu «Virus»

Virus ist die zweite Single des bevorstehenden selbst betitelten Debütalbums der Band Beyond Dystopia, das am 04.11.2022 erscheinen wird. Wie ein Virus schleicht sich die Depression ins Hirn der erkrankten Person. Ohne dass man es spürt, breitet sich das zerstörerische Gefühl der inneren Leere immer weiter in der betroffenen Person aus, bis die Depression im schlimmsten Fall völlig Besitz von der Person ergreift. Die Macht über die eigene Person ist verloren – oder ist es vielleicht doch noch nicht zu spät, das Ruder noch einmal herumzureißen?

Mit der Thematisierung von psychischen Krankheiten nehmen die Jungs ein Tabuthema auf. Nachdem diverse ihrer großen Idole an Suizid oder Drogen starben, verarbeiten sie mit ihren Songs ihre Fassungslosigkeit. Gleichzeitig möchten sie das Thema Mentale Gesundheit gesellschaftsfähig machen und enttabuisieren.

Das Video zur Single haben die Jungs von Beyond Dystopia in Eigenregie über mehrere Drehtage gedreht und selbständig geschnitten. Für den finalen Touch konnten sie Luke Huggler (Büetzer Buebe, Trauffer, Pro 7 Schweiz) gewinnen. Beyond Dystopia sind stolz auf dieses etwas rohere Video und hoffen, dass auch euch Virus gefallen wird.

Harte Riffs, brachiale Drums und zwei charakteristische Stimmen, die sich in kein bekanntes Musikgenre einfügen wollen – das sind Beyond Dystopia. Irgendwo zwischen Melodic Death und Core ist der Sound der Schweizer Newcomertruppe angesiedelt, der besonders durch seinen Kontrast zwischen melodischen Klängen und brutalen Riffings besticht.

Basil (Git / Voc) und Pascal (Drums) hatten schon seit ihrer Jugend zusammen musiziert und dort kurz die Wege von Sam (Bass / Voc) gekreuzt. Im Jahr 2017 fanden sie zu einem schlagkräftigen Trio zusammen. Bereits im Jahr darauf nahmen sie ein Demo-Tape auf, bespielten anschließend Bühnen in der ganzen Schweiz und wagten sich 2019 auf eine England-Tour.

Der Name der Band Beyond Dystopia drückt aus, was die Jungs von der Gesellschaft halten. Wir sind nicht in einer Dystopie, einer absolut schlechtestmöglichen Welt gelandet, sondern bereits darüber hinaus. So widmen sich die Texte der Band denn auch den unbequemen Themen. Und trotzdem darf das «beyond», darüber hinaus, auch als Hoffnungsschimmer verstanden werden…

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: