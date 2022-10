Die (vor)weihnachtlichen Veröffentlichung ziehen bereits ihre Runden. Nach wie vor zieht es mich trotzdem zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier besprochen zu werden.

Mit dem selbst betitelten Debüt Guild Of Others habe ich eine Progressive Metal Platte erwischt, die bereits am 18.02.2022 über das Label Louder Than Loud als CD veröffentlicht wurde. Guild Of Others ist keine Band im eigentlichen Sinne, sondern ein Projekt der beiden Musiker Tom Wallace (Schlagzeug) und Steve Potts (Gitarre). Da tummeln sich dann einige Gastmusiker auf den acht Songs. Durchgängig auf allen Songs vertreten ist Derek Sherinian am Keyboard. Da weiß der Hörer direkt, was ihn erwartet: Dream Theater bzw. Progressiv Metal / Progressiv Rock im gewohnten Stil. Derek Sherinian steht schließlich auch bei Dream Theater hinter den Tasten. Ansonsten kommen bei einigen Songs noch Musiker wie zum Beispiel Michael Sadler (Saga), Craig Goldy (Vengeance, Dio) oder Tony Franklin (Blue Murder) zum Zuge.

Die Kompositionen wirken insgesamt recht spannend, wobei sie für mich manchmal auch ein wenig überfrachtet wirken. Gild Of Others dürfte die Progressiv Metal Fanbase auf jeden Fall erfreuen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Guild Of Others – Guild Of Others in unserem Time For Metal Release-Kalender.