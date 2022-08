Beyond Dystopia: veröffentlichen die erste Single des bevorstehenden Albums

Myselves ist die erste Single des bevorstehenden selbst betitelten Debütalbums der Band Beyond Dystopia, das am 04.11.2022 erscheinen wird. Die Newcomer aus der Schweiz präsentieren in ihrem ersten Musikvideo eine ganz besonders interessante Thematik.

Die Protagonistin leidet an gespaltener Persönlichkeitsstörung und verfolgt sich selbst. Was im Video effektiv durch eine zweifach gefilmte Schauspielerin dargestellt wird, ist überspitzter Ausdruck von Selbstzweifeln und selbstzerstörerischen Gedanken.

Mit der Thematisierung von psychischen Krankheiten nehmen die Jungs ein Tabuthema auf. Nachdem diverse ihrer großen Idole an Suizid oder Drogen starben, verarbeiten sie mit ihren Songs ihre Fassungslosigkeit. Gleichzeitig möchten sie das Thema Mentale Gesundheit gesellschaftsfähig machen und enttabuisieren.

Das Video zur Single wurde am 10. und 11. Juli 2022 in Interlaken von Offstage Productions produziert. Beyond Dystopia sind stolz auf ihr Erstlingswerk und hoffen, dass auch euch Myselves ans Herz gehen wird.

Schaut euch hier das Video an:

https://www.facebook.com/BeyondDystopiaOfficial

https://beyond-dystopia.com/