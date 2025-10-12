Startseite
News
Festivalnews
Avatar-FotoMaren J.·
FestivalnewsNews
··1 Minute Lesedauer

Lazy Bones Festival: kehrt im Oktober nach Hamburg zurück

Graveyard, Brant Bjork Trio, The Obsessed & viele weitere Live Acts bringen die Markthalle zum Beben

Am 25. Oktober 2025 wird die Markthalle Hamburg wieder zum Treffpunkt für alle, die es laut, ehrlich und riffgeladen mögen. Das Lazy Bones Festival ist zurück – kompakt, heavy und mit einem Line-Up, das es in sich hat.

Mit dabei: Graveyard, Brant Bjork Trio, The Obsessed (mit einem Special The Church Within Set!), My Sleeping Karma, Dirty Sound Magnet und Kant.

Veranstaltet wird das Ganze von Sound of Liberation – der Booking-Agentur, die hinter Szene-Events wie dem Desertfest Berlin, Keep It Low oder dem Up In Smoke steht und seit Jahren Europas beste Stoner-, Psych- und Heavy-Rock-Acts auf die Bühnen bringt. Ein Tag, sechs Bands, pure Energie. Die Markthalle Hamburg wird zum Schmelztiegel aus Fuzz, Groove und massiver Live-Power!

Weitere News & Infos zum Lazy Bones Fest:
https://www.soundofliberation.com/festivals/lazy-bones-festival
https://markthalle-hamburg.de/konzerte/lazy-bones-2025/
Event: https://www.facebook.com/events/1901869123683714