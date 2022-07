Lazy Bones Festival: startet dieses Wochenende in Hamburg

Am kommenden Wochenende präsentiert Sound Of Liberation (Desertfest Berlin, Up In Smoke, Keep It Low Festival u.v.m.) die erste Edition des Lazy Bones Festivals, mitten im Herzen von St. Pauli, im legendären Grünspan Hamburg! Von Freitag, den 29. Juli bis Samstag, 30.07.2022, geben sich hochkarätige Stoner, Psych, Doom und Heavy Rock Bands wie 1000mods, Witch, King Buffalo, My Sleeping Karma, Colour Haze, Monkey3 und viele weitere Szene Acts live die Ehre.

Line-Up:

Freitag, 29.07.2022

Witch

King Buffalo

Valley Of The Sun

Samstag, 30.07.2022

1000mods

Colour Haze

My Sleeping Karma

Monkey3

Wo Fat

Lucid Void

Tickets für DAS Hamburger Stoner & Fuzz Rock Spektakel, gibt es unter: www.sol-tickets.com

https://www.facebook.com/events/810419449928479