Chaosbay: veröffentlichen neue Single „Passenger“

Die Berliner Progressive Metalcore Band Chaosbay entführt uns auf ihrem neuen Album 2222, das am morgigen Freitag erscheint, in eine Utopie unserer Welt, und der Albumtitel verheißt es bereits: Es ist eine Reise in die Zukunft, die sich inhaltlich wie auch musikalisch als roter Faden durch die knapp 45-minütige Zusammenstellung von insgesamt 12 Songs zieht.

Interessant wird es auch durch gleich mehrere bekannte internationale Gäste: Zusätzlich zu den bereits vorab veröffentlichten Songs What Is War (mit Mirza Radonjica von der dänischen Band Siamese) und Home (mit Alexia Rodriguez von der US-Band Eyes Set To Kill) erscheint heute, einen Tag vor Albumveröffentlichung, die neue Single Passenger in Kollaboration mit Jake Oni von der kanadischen Band Oni.

Die neue Single Passenger kann als Eingangstor in die Geschichte des Albumkonzeptes gesehen werden. Zu Beginn der Erzählung wird der Protagonist in der ihm noch fremden Welt mit offenen Armen empfangen und erfährt, dass eine Verschiebung der Wertvorstellungen stattgefunden hat, die jetzt ein Leben in Freiheit und Frieden ermöglicht. Mit dem immer wiederkehrenden Satz „Your journey has just begun“ wird aber auch klar, dass es auf dieser Reise noch einiges zu entdecken gibt.

Die Band über die Zusammenarbeit mit Oni und die neue Single:

„Jake Oni ist die perfekte Ergänzung für diesen Song. Die Shouts dieses Mannes sind einfach nicht von dieser Welt, das hat der Song gebraucht. Und auf das Einstiegs-Riff freuen wir uns live am meisten, denn es deutet schon an, dass einfach nur Eskalation angesagt ist, und zwar den ganzen Song hindurch. Dieses Lied macht einfach nur Spaß und deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden auch im Video zu zeigen, wie viel Spaß wir auf Tour und auf der Bühne haben. Das ist einfach die geilste Zeit unseres Lebens, und das verkörpert dieser Song für uns.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Chaosbay Line-Up:

Jan Listing – Gesang, Gitarre

Alexander Langner – Gitarre

Matthias Heising – Bass

Patrick Bernath – Drums

Chaosbay: kommende Live-Shows 2022 & 2023:

30.07. Köln, Blue Shell

11.08. Eschwege, Open Flair

30.09. Kassel, Franz Ulrich

01.10. Ilmenau, Baracke

20.10. Mannheim, 7er

21.10. Stuttgart, Club Zentral

22.10. Münster, Rare Guitar

27.10. Berlin, Cassiopeia

28.10. Hamburg, Astra Stube

29.10. Weimar, Kasseturm

16.02. Osnabrück, Bastard Club

17.02. Hannover, Lux

18.02. Köln, MTC

23.02. Jena, Rosenkeller

24.02. Schweinfurt, Alter Stattbahnhof

25.02. München, Backstage

03.03. Dresden, Loco Club

04.03. Magdeburg, Kulturzentrum Feuerwache

10.03. Leipzig, Moritzbastei

11.03. Bochum, Die Trompete

