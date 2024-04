Einstürzende Neubauten: veröffentlichen Video „Ist Ist“ vom neuen Album „Rampen (Apm: Alien Pop Music)“

Die Einstürzende Neubauten haben diesen Freitag ihr neues Album Rampen (APM: Alien Pop Music) in Eigenregie veröffentlicht.

Mit Ist Ist kann man den ersten Track daraus online hören und hier streamen: https://bfan.link/ist-ist

Seht euch das Video zu Ist Ist hier an:

Rampen (APM: Alien Pop Music) Tracklist:

1. Wie lange Noch?

2. Ist Ist

3. Pestalozzi

4. Es Könnte Sein

5. Before I Go

6. Isso Isso

7. Besser Isses

8. Everything Will Be Fine

9. The Pit Of Language

10. Planet Umbra

11. Tar & Feathers

12. Aus Den Zeiten

13. Ick wees Nich (Noch Nich)

14. Trilobiten

15. Gesundbrunnen

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Mehr Infos zu den Einstürzende Neubauten (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem neuen Album Rampen (APM: Alien Pop Music) findet ihr hier:

Einstürzende Neubauten online:

https://neubauten.org/de/

https://www.facebook.com/EinstuerzendeNeubauten/

https://www.instagram.com/neubautenorg/