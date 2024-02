Origin: veröffentlichen Video zur neuen Single „Disease Called Man“

Im Vorfeld der 40 Years Of The Apocalypse – Anniversary Tour 2024 mit den Labelkollegen Vader sind Origin stolz darauf, ihren Fans die Single Disease Called Man zu präsentieren. Ursprünglich für ihr selbstbetiteltes Debütalbum aus dem Jahr 2000 geschrieben, wurde die Single neu aufgenommen und ist nun für die breite Masse erhältlich.

Paul Ryan von Origin kommentiert, „Excited to present a song that was written 25 years ago with our current lineup of Origin in coordination with our upcoming tours in 2024! The Doomsday Clock ticks closer to the extinction of humanity!“

Seht euch das Video zum Track Disease Called Man hier an:

Stream Disease Called Man hier: https://origin.bfan.link/disease-called-man

Origin werden zusammen mit den Headlinern Vader, die ihr 40-jähriges Bandjubiläum feiern, an 28 Tagen durch Nordamerika touren. Die Tournee beginnt morgen in Atlanta und wird in Montreal, Chicago und Portland Halt machen, bevor sie am 3. März in Tampa endet. Als Opener werden Inhuman Condition mit dabei sein.

Bestätigte Termine für Origin auf der 40 Years Of The Apocalypse – Anniversary Tour 2024 mit den Headlinern Vader und den Openern Inhuman Condition sind:

02/03/2024 U.S. Atlanta, GA – The Loft

02/04/2024 U.S. Knoxville, TN The Concourse

02/05/2024 U.S. Greensboro, NC Hangar 1819

02/06/2024 U.S. Harrisburg, PA Stage on Herr

02/07/2024 U.S. Brooklyn, NY Monarch

02/08/2024 U.S. Providence, RI Alchemy

02/09/2024 U.S. Montreal, QC Le Studio TD

02/10/2024 U.S. Quebec City, QC La Source de la Martinière

02/11/2024 U.S. Toronto, ON Lee’s Palace

02/12/2024 U.S. Detroit, MI The Sanctuary

02/13/2024 U.S. Chicago, IL Reggies

02/14/2024 U.S. Minneapolis, MN – Skyway Theater – Studio B

02/15/2024 CAN Winnipeg, MB – Bull Dogs

02/16/2024 CAN Regina, SK – The Exchange

02/17/2024 CAN Edmonton, AB Starlite Room

02/18/2024 CAN Calgary, AB – Dickens

02/20/2024 CAN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

02/21/2024 U.S. Seattle, WA – El Corazon

02/22/2024 U.S. Portland, OR – Bossanova Ballroom

02/23/2024 U.S. San Francisco, CA – DNA Lounge

02/24/2024 U.S. Los Angeles, CA – 1720

02/24/2024 U.S. San Diego, CA – Brick by Brick

02/26/2024 U.S. Mesa, AZ – Nile Theater

02/27/2024 U.S. El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

02/28/2024 U.S. Austin, TX – Come And Take It Live

02/29/2024 U.S. Houston, TX – Scout Bar

03/02/2024 U.S. Miami, FL – Gramps

03/03/2024 U.S. Tampa, FL – The Orpheum

Origin sind:

Mike Flores | Bass & Backing Vocals

Jason Keyser | Leadgesang

John Longstreth | Schlagzeug

Paul Ryan | Gitarren & Backing Vocals

Origin online:

www.originofficial.com

www.instagram.com/originband