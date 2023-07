Vomitory: kündigen Europatournee mit Vader an

Vomitory kommentieren: „Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir in diesem Herbst gemeinsam in ganz Europa das 40-jährige Jubiläum des mächtigen Vader feiern werden. Vader war nicht nur einer unserer absoluten Favoriten, sondern hat uns auch in vielerlei Hinsicht während der gesamten Karriere von Vomitory inspiriert. Wir freuen uns darauf, euch alle dann wiederzusehen und die Veröffentlichung unseres neuen Albums gemeinsam zu feiern!“

Vader

+ Vomitory

+ Skaphos

+ Warside (20.09.-01.10.) / Aetherian (04.10.-15.10.)

20.09.23 (Cz) Ostrava | Barrak

21.09.23 (Cz) Pardubice | Zluty Pes Club

22.09.23 (Ger) Berlin | Orwohaus

23.09.23 (Ger) Hamburg| Stubnitz

24.09.23 (Ger) Trier | Mergener Hof

25.09.23 (Ger) Munich | Backstage

26.09.23 (Ger) Weiher | Live Music Hall

27.09.23 (Ger) Dortmund | Junkyard

28.09.23 (Hol) Helmond | Cacaofabriek

29.09.23 (Bel) Antwerp | Kavka Zappa

30.09.23 (Hol) Leiden | Gebr De Nobel

01.10.23 (Hol) Hengelo | Metropool

03.10.23 (Uk) Wolverhampton | Kk’s Steel Mill

04.10.23 (Ire) Dublin | Opium

05.10.23 (Uk) Belfast | Limelight 2

06.10.23 (Uk) Glasgow | Slay

07.10.23 (Uk) Manchester | Rebellion

08.10.23 (Uk) London | Underworld

10.10.23 (Ch) Geneve | L’usine

11.10.23 (Ch) Seewen | Gaswerk

12.10.23 (Ita) Milano | Slaughter Club

13.10.23 (Ita) Rome | Traffic

14.10.23 (Ita) San Dona Di Piave | Revolver

15.10.23 (At) Graz | Explosiv

In jedem seriösen Gespräch über Death Metal muss der Name Vomitory auftauchen. Nach ihrer Gründung im Jahr 1989 veröffentlichten sie zwischen 1996 und 2011 acht der besten Alben, die das Genre je hervorgebracht hat. 2013 trennte sich das Quartett. Der Ruhestand der Band war jedoch nur von kurzer Dauer: 2019 kehren sie auf die Bühnen zurück, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern, und jetzt veröffentlichen sie ihr erstes neues Album seit zwölf Jahren, das monströse All Heads Are Gonna Roll.

Mehr Infos zu Vomitory und ihrem aktuellen Album All Heads Are Gonna Roll bekommt ihr hier:

Vomitory – Line-Up:

Erik Rundqvist – Gesang/Bass

Urban Gustafsson – Gitarre

Peter Östlund – Leadgitarre

Tobias Gustafsson – Schlagzeug

Vomitory online:

https://www.facebook.com/vomitoryband

https://www.instagram.com/vomitoryband

https://www.vomitory.net