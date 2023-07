Neurotox: veröffentlichen neue Single und Video „Heute Nacht“

Neurotox veröffentlichen die neue Single Heute Nacht, die dritte Single vom kommenden Neurotox Album Echt, welches am 18.08. bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Ein echtes Punk Rock Meisterwerk! Heute Nacht ist eine Hymne, die niemanden kalt lässt und zum spontanen Mitsingen zwingt. Immer authentisch und ehrlich verpacken Neurotox Themen, die ihnen am Herzen liegen und wichtig sind. Heute Nacht hat alles, was die Band in der Szene so besonders macht.

Weitere Infos zur Band und zu den Liveterminen könnt ihr hier nachlesen: