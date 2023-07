Cellar Darling: kündigen UK/EU-Tourdaten für Oktober 2023 an

Das Folk-Prog-Trio Cellar Darling hat Details zu einer Reihe von Headline-Shows in Großbritannien und Europa für diesen Oktober bekannt gegeben. Unterstützt werden sie bei allen Shows von Iamthemorning und Maer.

Die Band kommentiert: „Nach den unglaublichen Shows, die wir Ende letzten Jahres mit unseren Fans in Großbritannien und Nordamerika teilen durften, war es für uns an der Zeit, uns zurückzuziehen und neue Musik zu schreiben – und ja, wir werden bald mehr darüber berichten, wie es läuft. Aber in der Zwischenzeit können wir einfach nicht stillsitzen! Also haben wir beschlossen, uns einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und die unglaublichen Iamthemorning eingeladen, mit uns die Bühne für eine Reihe ganz besonderer Herbstabende zu teilen. Und wie es der Zufall will, hat unsere Anna Murphy vor kurzem eine Zusammenarbeit mit Marjana Semkina von Iamthemorning in Form des Dark-Folk/Chamber-Prog-Projekts Maer veröffentlicht, das ebenfalls einen exklusiven Auftritt haben wird. Es wird magisch werden und wir können es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen!“

Cellar Darling – Oktober UK/EU Tourdaten

6/10 – Chepstow, UK – Summer’s End

7/10 – London, UK – Oslo

8/10 – Milton Keynes, UK – Crauford Arms

11/10 – Nijmegen, NL – Doornroosje

12/10 – Leiden, NL – Gebr De Nobel

14/10 – Bremen, DE – TOWER

15/10 – Cologne, DE – Luxor

16/10 – Frankfurt, DE – Nachtleben

17/10 – Prague, CZ – Kasarna Karlin

19/10 – Poznan, PL – 2Progi

20/10 – Krakow, PL – Karmienna 12

22/10 – Vienna, AT – Viper Room

23/10 – Stuttgart, DE – Im Wizemann Studio

24/10 – Paris, FR – Backstage

Den Kartenverkauf für alle Termine findet ihr hier:

Die letzte Veröffentlichung von Cellar Darling war 2021 die Folk-Prog-Symphonie Dance, eine ebenso mutige wie visionäre elfminütige Geschichte, die von der mysteriösen tanzenden Pest von 1518 inspiriert wurde.

Seht euch das Video zu Dance hier an:

Holt euch die Single digital hier: http://nblast.de/CellarDarlingDanceDSP

Das zweite Album von Cellar Darling, The Spell, wurde 2019 veröffentlicht. Die Platte entführt uns in die Geschichte eines namenlosen Mädchens. Geboren in eine Welt voller Schmerz, beschädigt und geschwächt durch die Menschen, die sie bewohnen, folgen wir ihr auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens, als sie plötzlich dem Tod begegnet und sich in ihn verliebt. Mit diesem eindringlichen Konzeptalbum wendet sich die Band dem schweren progressiven Rock zu, ohne jedoch ihre Folk-Wurzeln zu vernachlässigen.

Der rumänische Künstler Costin Chioreanu hat zu vielen Titeln des Albums bezaubernde Videos gedreht, darunter ein Video zu Insomnia, das bei den Prog Awards 2019 als „Video des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Cellar Darling sind:

Anna Murphy – Gesang, Drehleier, Flöte & Tasten

Merlin Sutter – Schlagzeug

Ivo Henzi – Gitarren, Bass

