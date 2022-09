The Killerhertz: enthüllen Details zum neuen Album „Starburst“

Nach der Eroberung der Sichtbarkeit auf Spotify und YouTube gibt die dänische Heavy-Rock-Band The Killerhertz neue knusprige Details zum kommenden Album Starburst bekannt, das am 7. Oktober veröffentlicht werden soll!

Das Album enthält zehn Songs für über 34 Minuten Spielzeit. Es wird in den Formaten CD Jewel Case, Streaming und digitaler Download erhältlich sein.

Die vierte Veröffentlichung des Kastruper Power-Trios steht schon fast am Rande eines Konzeptalbums, nämlich aufgrund der Storyline, die die erholsame Reise eines Menschen durch einen existenziellen Wandel umkreist. Vom Verlust des Orientierungssinns bis zur Wiederentdeckung des Mittelpunkts des Lebens ist das Hauptkonzept hinter Starburst. Das Album ist härter und zeigt eine größere musikalische Variation und Ausdruckskraft als frühere Veröffentlichungen – Fans von Metallica der 90er und Volbeat werden davon begeistert sein!

Starburst wurde in den Earplug Studios aufgenommen, gemischt und gemastert von Nicklas Sonne in den Sonne Studios. Vorbestellung auf https://thekillerhertz.bandcamp.com/releases

Starburst Tracklist:

1. The Wait For Closure

2. The Deceiver

3. Dying Beliefs

4. Chasing Ghosts

5. Caught By None

6. My Revolution

7. Conceal It

8. Hyphothetical Thoughts

9. Sjæl I Flammer

10. Distant Thunder

Line-Up:

Thomas Trold – Gitarre und Gesang

Jakob Nielsen – Bass

Kent KillerHertz – Schlagzeug

The Killerhertz online:

Facebook