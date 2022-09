Angmodnes – The Weight Of Eternity

Artist: Angmodnes

Herkunft: Utrecht, Niederlande

Album: The Weight Of Eternity

Genre: Funeral Doom

Spiellänge: 36:21 Minuten

Release: 30.09.2022

Label: Black Lion Records

Link: https://www.facebook.com/angmodnes/

Bandmitglieder:

Kompositionen, Gitarre, Bass, Gesang, Recording, Mixing & Mastering – Y.S.

Schlagzeug – M.V.

Gesang – F.S.

Tracklist:

Weight Of Eternity Hollow Earth Under Darkened Vaults

Da habe ich ja mal wieder was Großartiges und Außergewöhnliches entdeckt. Eine Entdeckung für die Freunde der entschleunigten Metal Musik, also dem Doom Metal. In diesem Subgenre gibt es bekanntlich einige Abstufungen. Hier befinden wir uns auf der untersten Tempoebene, dem Funeral Doom.

Veröffentlicht wird The Weight Of Eternity von Angmodnes am 30.09.2022 über das schwedische Label Black Lion Records auf CD. Sollte da noch eine Vinylausgabe erscheinen, werde ich einer der ersten Abnehmer sein. Label und Band, also vormerken!

Angmodnes ist ein Furneral-Doom-Metal-Projekt der beiden aus Utrecht stammenden Niederländer von Y.S. (Wilds Forlorn, Apotelesma) und M.V. (Apotelesma, Vanir). Das Projekt Angmodnes entstand als Ableger von Apotelesma. Ursprünglich waren die Kompositionen für Apostesma gedacht. Der gewaltige Funeral Doom Einschlag dieser Kompositionen machten es dann für Apostesma unmöglich, diese zu spielen, da sie nicht im Einklang mit deren Konzept standen.

Die Kompositionen von Angmodnes zeichnen sich durch eine sehr bedrückende und verzweifelnde Stimmung aus. Außer endloser Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit bleibt nichts. The Weight Of Eternity ist Angmodnes Debüt. Es ist ein Album, an dem von den Protagonisten seit 2013 gearbeitet und das schließlich 2022 fertiggestellt wurde.

Mit Weight Of Eternity, Hollow Earth und Under Darkened Vaults sind es drei Songs, die sich lähmend über eine Laufzeit von über 36 Minuten bewegen. Die Songs malen ein völlig düsteres und hoffnungsloses Bild, eine ewige Verdammnis.

Der Titeltrack Weight Of Eternity erzählt, wie es ist, gegen seinen Willen in der Welt bestehen zu müssen und Trauer um das Verlorene, um in dieser Trauer zu schwelgen, weil sie das einzig Bedeutsame ist, das noch übrig ist.

Hollow Earth beschreibt einen Prozess der spirituellen Entfremdung. Die Welt hat ihren Glanz und Substanz verloren. Nirgendwo fühlt man sich wie zu Hause und eine ängstliche Unruhe macht sich breit. Eine hektische Suche nach Sinn folgt vergeblich.

Under Darkened Vaults ist ein redigierter Auszug aus einem Text des rumänischen Schriftstellers Emil Cioran. Es geht darum, wie die, die so weit vom Leben entfernt sind, es gelernt haben, sich vor dessen unermüdlich bedrückender Sinnlosigkeit zu verstecken. Eine krankhafte Hingabe an die eigene zu entwickelnde Niedergeschlagenheit.

Musikalisch ist diese Trostlosigkeit, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit wunderbar eingefangen. Wer einmal Funeral Doom erhascht und von diesem beglückt wurde, wird diese eigentümlich düstere Stimmung kennen. Ein würdevolles Begräbnis der Noten, ein ständiges Auf- und Zuschlagen des hölzernen Deckels.

Angmodnes haben auf The Weight Of Eternity wunderbare düstere Kompositionen geschaffen, die einen entsprechenden Rahmen bilden. Dunkle Growls werden von angenehmen Clean Vocals umschmeichelt.

Zur Besetzung der Band: Auf dem Infosheet des Labels werden nur Y.S. und M.V. genannt. Sowohl auf der Bandcampseite als auch auf der Labelseite wird zusätzlich noch F.S. an den Vocals angegeben.