Die Classic/Heavy Rock Band Midnight Rider hat die neue Single Time Of Dying, vom kommenden Album Beyond The Blood Red Horizon veröffentlicht!

Passend dazu gibt es auch ein Visualizer Video, das man sich hier ansehen kann:

Das neue Midnight Rider Album Beyond The Blood Red Horizon wird am 07.10.2022 bei Massacre Records erscheinen und als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.

