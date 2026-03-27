Midnight Rider: kündigen ihr neues Album „Limited Infinity“ an

Die deutsche Heavy Rock Band Midnight Rider kündigt die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Limited Infinity an, das am 22. Mai 2026 über Massacre Records erscheinen soll.

Das Album wird als Digipak-CD, limitierte Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein und setzt das Bekenntnis der Band zum klassischen Heavy Rock fort, der von der späten 70er-Jahre-Ära inspiriert ist. Dabei lassen sie sich von Einflüssen wie Black Sabbath und Judas Priest leiten, behalten aber gleichzeitig ihre eigene unverwechselbare Identität bei.

Zum Auftakt dieses neuen Kapitels präsentieren Midnight Rider die erste Single und das Lyric-Video zu The Renegade.

Mit The Renegade präsentiert die Band einen kraftvollen und einprägsamen Track, der auf einem auffallend einfachen, aber wirkungsvollen Riff basiert; einer spontane Idee, die während eines Soundchecks im Studio entstand und sich zu einem der herausragenden Momente des Albums entwickelte.

Textlich thematisiert der Song, was es heute noch bedeutet, eine Frau in der Metal-Szene zu sein, und beleuchtet die Herausforderungen, sich gegen den Mainstream zu stellen und sich in einem traditionell von Männern dominierten Umfeld einen authentischen Weg zu bahnen.

Als erster Vorgeschmack auf Limited Infinity verkörpert der Track den Ansatz der Band: klassische Heavy-Rock-Energie, starkes Songwriting und einen zeitlosen Sound, bereichert durch eine frische und kraftvolle Produktion.

Auf Limited Infinity verfeinern Midnight Rider ihren Sound weiter, bleiben dabei aber ihren Wurzeln treu. Das Album präsentiert zudem drei bemerkenswerte Besetzungswechsel, darunter Chris Black (High Spirits) neu am Gesang, dessen unverwechselbare Stimme und vielschichtige Chorarrangements der klanglichen Identität der Band eine neue Dimension verleihen, sowie die neuen Mitglieder Hendrik (Schlagzeug) und Nik (Bass).

Produziert und gemischt von Christian Benner und Ralf Grett, gemastert von Patrick Engel im Temple of Disharmony Studio, verbindet das Album ein authentisches Retro-Feeling mit einem modernen Produktionsansatz und fängt den Geist des klassischen Heavy Rock in einem zeitgenössischen Kontext ein.

Mit Limited Infinity liefern Midnight Rider eine leidenschaftliche und kompromisslose Hommage an den klassischen Heavy Rock, neu interpretiert mit ihrem eigenen Charakter und Attitüde.

Midnight Rider sind:

Chris Black – Gesang

Blumi – Gitarren

Hendrik – Schlagzeug

Nik – Bass