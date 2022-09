Fire Horse: neues Video „Against The World“

Das niederländische Power-Trio Fire Horse existiert zwar erst seit 2020, es besteht aber aus alten Hasen: Kevin Stunnenberg war Frontmann von Birth Of Joy, Peter van Elderen kennt man aus Peter Pan Speedrock und Guy Pek war bei den Grenadeers beschäftigt.

Zwar weist ihr voluminöser Sound auf ihre Wurzeln im Heavy-70er-Jahre-Rock hin, vollführt aber gleichzeitig eine Zeitreise in die Hochphasen von Grunge, Alternative- und Stoner-Rock. Was sich in Schriftform etwas unentschlossen lesen mag klingt durchaus homogen: Fire Horse machen klassischen Rock, der keine Angst davor hat, die Grenzen seiner verschiedenen Sub-Genres auszuloten. Könnte laut werden.

Fire Horse werden die Veröffentlichung ihres ersten Albums Out Of The Ashes am 16. September im De Helling Utrecht mit Ramkot und Magnetic Spacemen feiern.

