Fire Horse: bestätigen ihr Debütalbum „Out Of The Ashes“

Ein neues Heavy-Rock-Trio aus den Niederlanden, entstanden in den finstersten Stunden des Rock & Roll, aber mit über einem halben Jahrhundert Erfahrung in Bands wie Birth Of Joy, Peter Pan Speedrock und Grenadeers: die All-Star-Rockband Fire Horse veröffentlicht Anfang September ihr Debütalbum Out Of The Ashes auf dem renommierten niederländischen Label Suburban Records. Die Band, benannt nach dem Geburtsjahr von Bassist Van Elderen 1966, ist aus der Asche dessen entstanden, was einmal war. Nach der chinesischen Astrologie steht das Pferd mit dem Element Feuer für Zuverlässigkeit, Temperamentl, Energie, Vitalität und Enthusiasmus.

Musikalisch blicken Fire Horse auf die 70er und 90er Jahre zurück und bewegen sich zwischen Powerrock und Post-Grunge: von Wüstenrock à la Masters Of Reality und Queens Of The Stone Age bis zu Stone Temple Pilots, Foo Fighters, Royal Blood oder Wolfmother. Oder: eine einzigartige Variante des klassischen Rocks, die keine Angst vor Improvisation hat.

Out Of The Ashes Tracklist:

1. Trust

2. Do My Thang

3. Against The World

4. Black Waltz

5. Fire Horse

6. Stormtrooper

7. Willows

8. Don’t Care

9. Situations

10. Hello

11. Keep It Coming

Fire Horse

„Ein Feuer-Pferd ist dazu bestimmt, ein aufregendes und ereignisreiches Leben zu führen und sich in dem von ihm gewählten Beruf einen Namen zu machen. Es hat eine starke Persönlichkeit und seine Weisheit wird ihm die Aufmerksamkeit vieler Menschen einbringen. Ein Feuer-Pferd ist klug, charismatisch, lebhaft und strotzt vor Enthusiasmus, kann aber auch stur sein.“

Line-Up:

Gesand und Gitarre – Kevin Stunnenberg

Bassgitarre – Peter van Elderen

Schlagzeug – Guy Pek

https://www.facebook.com/Fire-Horse-974683505941571