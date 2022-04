The Killerhertz: veröffentlichen das Video zu „The Wait For Closure“

Die dänische Hardrock-/Heavy-Metal-Band The Killerhertz hat das offizielle Video zum Song The Wait For Closure geteilt. Die Single, die auf allen wichtigen digitalen Plattformen erhältlich ist, nimmt die Veröffentlichung des dritten Albums der Band, Starbust, noch in diesem Jahr vorweg.

Der Song bietet wunderschöne Gitarrenmelodien, warme Gesangslinien und einen Chorus, der sich leicht in euer Gedächtnis einprägen wird. Ein toller Job für diese Anfang 2011 gegründete Band aus Kastrup, Dänemark. Ihr Sound ist hauptsächlich von der Heavy Metal-Szene der 80er und 90er Jahre (hauptsächlich Metallica und Megadeth) inspiriert, gemischt mit einem modernen Rock-Ansatz aus dem dänischen Rock -Szene (Volbeat).

Zuvor hat die Band bereits zwei Alben in voller Länge in den Jahren 2014 und 2017 veröffentlicht – A Killer Anthem und A Mirrors Portrait – beide gemischt und gemastert vom legendären Metallica-Produzenten Flemming Rasmussen. 2020 veröffentlichten The Killerhertz die Innocent Sinners EP, diesmal gemischt und gemastert von Niklas Sonne in den Sonne Studios.

The Killerhertz haben einen melodischen Stil geschaffen, mit harmonischen Gitarren, straffen Beats und eingängigen Chorus. Die Texte basieren auf persönlichen Erfahrungen und drücken die facettenreichen Aspekte des Lebens aus und sprechen Themen wie Krisen und zerbrochene Beziehungen an, die die meisten Menschen ebenfalls nachvollziehen können.

Line-Up:

Thomas Trold – Gitarre und Gesang

Jakob Nielsen – Bass

Kent KillerHertz – Schlagzeug

The Killerhertz online:

https://www.facebook.com/thekillerhertzband