Eluveitie: kündigen Co-Headline Tour durch Europa mit Amorphis an

Nachdem es lange Zeit ruhig um die Metal-Giganten aus der Schweiz geblieben ist, geben Eluveitie nun neue Tourdaten für 2022 bekannt.

Im November und Dezember dieses Jahres werden Eluveitie ihre kraftvolle Liveshow mit unschlagbaren und energiegeladenen Elementen wieder auf die europäischen Straßen bringen.

Zusammen mit den finnischen Metal-Veteranen Amorphis werden sie auf Co-Headline-Tour aufbrechen und in mehr als 20 verschiedenen Städten in Europa den Kessel mächtig einheizen.

Gründungsmitglied Chrigel Glanzmann über die bevorstehende Tournee:

„Die Welt ist in letzter Zeit nicht gerade heller geworden. Dennoch gibt es auch schöne und erfreuliche Nachrichten. Wir können es kaum erwarten, nach mehr als zwei wirklich verrückten Jahren endlich wieder auf Tour zu gehen. Es fühlt sich fast unreal an!

Als ob das noch nicht genug wäre, freuen wir uns riesig, das Line-Up für diese Tour ankündigen zu können – definitiv eines der coolsten Line-Ups in unserer gesamten Karriere. Zusammen mit unseren geschätzten Freunden und einigen unserer persönlichen Lieblingsbands unterwegs zu sein – das ist wirklich mehr, als ich erwartet habe!

Wir können es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen!“

Amorphis Gitarrist Tomi Koivusaari fügt hinzu:

„Halo! Wir freuen uns sehr, unsere Co-Headliner-Europatour mit den mächtigen Eluveitie anzukündigen. Wir haben gerade unser 14. Album Halo veröffentlicht und wir können es kaum erwarten, dieses Album und natürlich Sachen aus unserer gesamten Karriere live für euch zu spielen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, zumal es später noch einige weitere angenehme Überraschungen im Line-Up geben könnte… „

Komplettiert wird die Tour von weiteren Special Guests, die noch angekündigt werden.

Der Ticketvorverkauf für die deutschen Shows beginnt am Freitag, 1. April, um 12 Uhr CET / 10 Uhr GMT exklusiv hier: eventim.de

Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Montag, 4. April, um 10 Uhr CET / 8 Uhr GMT hier: eluveitie.ch

Alle Tourdaten findet ihr hier:

11.11. DE Filderstadt – FILharmonie

13.11. IT Milan – Live Club

15.11. FR Toulouse – Le Bikini

18.11. FR Lyon – Le Radiant

19.11. FR Paris – L’Olympia

20.11. FR Lille – L’Aeronef

22.11. IE Dublin – Academy

23.11. UK Glasgow – QMU

24.11. UK Manchester – O2 Ritz

25.11. UK London – O2 Forum Kentish Town

26.11. BE Brussels – Ancienne Belgique

27.11. NL Tilburg – O13

29.11. DK Copenhagen – Amager Bio

30.11. NO Oslo – Sentrum Scene

01.12. SE Stockholm – Fallan

05.12. PL Warsaw – Progresja

06.12. DE Berlin – Huxleys

09.12. DE Munich – Zenith

10.12. DE Leipzig – Felsenkeller

12.12. HU Budapest – Barba Negra

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch/Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Zeltphilharmonie

Eluveitie sind:

Chrigel Glanzmann – Vocals, Whistles, Mandola, Bagpipes, Bodhran

Fabienne Erni – Vocals, Celtic Harp, Mandola

Alain Ackermann – Drums

Rafael Salzmann – Guitars

Jonas Wolf – Guitars

Kay Brem – Bass

Michalina Malisz – Hurdy Gurdy

Matteo Sisti – Whistles, Bagpipes, Mandola

Nicole Ansperger – Fiddle

