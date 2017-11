THE KILLERHERTZ feiern heute die Veröffentlichung ihres brandneuen von Flemming Rasmussen veredeltem Albums „A Mirror’s Portrait“, das mit lupenreinem zeitgemäßen Hardrock und einer Prise dänischer Rock Vibes überzeugt

Mit frischem Schwung und einer ganzen Menge aufgestauter Energie haben die dänischen Hardrocker THE KILLERHERTZ ihr zweites Album „A Mirror’s Portrait“ im Earplug Studio aufgenommen und erneut vom früheren Metallica Produzenten Flemming Rasmussen mischen und mastern lassen. Mit Sänger und Gitarrist Thomas Trold, hat die 2011 gegründete Band, erneut ein starkes Hard ‘n‘ Heavy Album mit insgesamt zehn Songs produziert, das nicht nur Freunde des 2014er Debüts „A Killer Anthem“ überzeugen wird und jetzt über Dr. Music Records erscheint. Im Hinblick auf Sound und Songs bietet die Band aus Kastrup nahe Kopenhagen höchsten Abwechslungsreichtum und Spielfreude. Ihre Musik ist das Bindeglied zwischen der 80er und 90er Heavy Metal Szene mit Bands wie Metallica oder Megadeth in Verbindung mit Modern Hardrock und einer Portion dänischer Rock Sounds im Stile der Pretty Maids. Vorab wurde bereits das unterhaltsame Musikvideo zu „Teenage Rebellion”, das unter der Regie von Jan Klausen gedreht wurde, veröffentlicht:

In den Songs von THE KILLERHERTZ spiegelt sich die Lebenserfahrung ihres Frontmanns wider, der bereits zehn Jahre zuvor mit seiner früheren Band PitchBlack den Preis für das ‚Debut of the Year 2007‘ bei den Danish Metal Awards gewonnen hat. Seine Lyrics thematisieren die mehrdimensionalen Aspekte des alltäglichen Lebens, wie zwischenmenschliche Krisen, zerbrochene Beziehungen oder Verlust auf eine sensible Art und Weise. THE KILLERHERTZ überzeugen auf „A Mirror’s Portrait” neben ihren Texten auch mit großer Modern Rock Gitarrenkunst samt radio- und stadionreifen Elementen, die deutlich aus dem hervorstechen, was die Undergroundszene dieser Tage zu bieten hat.

THE KILLERHERTZ liefern dem Hörer formvollendeten, modernen Hardrock, der sich nicht vor seinen Vorbildern verstecken muss und von der ersten Sekunde an überzeugt. „A Mirror’s Portrait“ ist ab sofort u.a. bei den folgenden Shops und Streaming-Diensten erhältlich:

News sowie aktuelle Tourdaten sind auf der Facebook-Seite der rockenden Dänen zu finden. Ausführliche Details zu THE KILLERHERTZ und ihrem neuen Album gibt es auch im Bandprofil zu lesen.

