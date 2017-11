Gegen Ende des Jahres meldet sich Impericon mit einer fantastischen Nachricht zurück und verkündet, dass mit Heaven Shall Burn einer der wichtigsten deutschen Vertreter des modernen Metal auf dem Impericon Festival 2018 in Leipzig als Headliner auftreten wird.

Nach der erneuten Top 3-Platzierung in den deutschen Albumcharts und der Auszeichnung „Bestes Album“ bei den Metal Hammer Awards für das Album „Wanderer“ wird die Band also in 2018 die Bühne der Leipziger Messe stürmen. Dort hatte es beim letzten Ableger des Festivals im April dieses Jahres 10.000 feiernde Konzertbesucher gegeben, die in 2018 wieder erwartet werden. Heaven Shall Burn sind bekannt für ein wahres Feuerwerk auf ihren Liveshows und werden dieses Feuer in den Zuschauern ein letztes Mal entfachen.

Fans der Band sollten hier aufhorchen, denn dieses Konzert wird tatsächlich das allerletzte vor der großen Pause von Heaven Shall Burn sein. Wer sich also noch ein letztes Mal von der unglaublichen Konzertatmosphäre der Band umhauen lassen möchte, sollte diese Chance definitiv nutzen.

Maik Weichert, Gitarrist der Band, lädt die Bedeutung des Auftrittes noch einmal auf: „Wir freuen uns nach dann anderthalb Jahren Streifzug durch die ganze Welt mit unserer Wanderer Platte im Gepäck endlich heimzukehren. In den Osten, zu unseren Freunden und Familien. Die Shows in Leipzig, in der Heimat, sind natürlich immens energiegeladen und emotional, einfach eine besondere Verbindung mit all den Menschen vor und hinter der Bühne. Es wird die letzte Show für diesen Platten-Zyklus und auch überhaupt die letzte HSB-Show für lange Zeit sein, dies macht den Abend daher noch spezieller für uns. Kommt und feiert mit uns und den vielen vielen anderen Hammer-Bands auf dem Billing! Wir zählen auf Euch .“

Auch Impericon ist sichtlich glücklich über den gewonnenen Headliner. Martin Böttcher, Geschäftsführer des Unternehmens, äußerte sich zu der Bestätigung: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit Heaven Shall Burn die erfolgreichste moderne Metal Band aus Deutschland für das Impericon Festival in Leipzig gewinnen konnten. Damit gehen wir auch im zweiten Jahr in Folge in die Halle 1 der neuen Leipziger Messe. Voller Vorfreude erwarten wir am 28.04.2017 eine massive Show und viele Circle Pits.“

