The Killerhertz: veröffentlichen mit „Pursuit For Perfection“ drittes Musikvideo aus ihrem Modern Hardrock Album „A Mirror’s Portrait”

THE KILLERHERTZ stehen für lupenreinen zeitgemäßen Hardrock mit einer Prise dänischer Rock Vibes, so auch im neuen Musikvideo zum Song „Pursuit For Perfection“ aus ihrem aktuellen über Dr. Music Records erschienenem Album „A Mirror’s Portrait”! Im Clip beweisen die vier Dänen einmal mehr, dass sie musikalisch als Bindeglied zwischen der 80er und 90er Heavy Metal Szene mit Bands wie Metallica oder Megadeth kombiniert mit mehr Modern Hardrock und Rock Sounds der Marke Pretty Maids gelten. Mit frischem Schwung und einer ganzen Menge aufgestauter Energie haben die Kastruper Hardrocker THE KILLERHERTZ ihr zweites Album „A Mirror’s Portrait“ im Earplug Studio aufgenommen und erneut vom früheren Metallica Produzenten Flemming Rasmussen mischen und mastern lassen. Eingängige Rock Musik, ein schönes Girl und schon hat man alles was für einen ansprechenden Videoclip nötig ist. Überzeuge dich jetzt hier selbst von „Pursuit For Perfection“:

Die zehn „A Mirror’s Portrait” Songs spiegeln die Erfahrungen und Gedanken von Sänger Thomas Trold wider, der zuvor schon mit PitchBlack Erfolge feiern konnte. Die Lyrics thematisieren die mehrdimensionalen Aspekte des alltäglichen Lebens, wie zwischenmenschliche Krisen, zerbrochene Beziehungen oder Verlust auf eine sensible Art und Weise, die den Hörer berührt. Wie sich das eigene rebellische Ich zum Vorbild für die eigenen Kinder verändert, beschreibt der Song „Teenage Rebellion” und In „Crash and Burn” wird das Leben auf eine Umleitung geschickt. THE KILLERHERTZ stehen auf „A Mirror’s Portrait”, neben ihren Texten, auch für große moderne Rock Gitarrenkunst mit radio- und stadionreifen Elementen, die deutlich aus dem hervorstechen, was die Undergroundszene derzeit zu bieten hat.

