The KillerHertz legen mit neuem druckvollen Musikvideo zum Song Shades Of Night aus dem aktuellen Modern Hardrock Album A Mirror’s Portrait nach.

Die dänischen Modern Hardrocker um die Gründungsmitglieder Thomas Trold (Gesang und Gitarre) sowie Drummer Kent KillerHertz haben mit ihrem im November über Dr. Music Records veröffentlichten Album A Mirror’s Portrait bei der Musikpresse sowie ihren Fans für gute Reaktionen gesorgt. Grund genug sich mit einem Videoclip bei ihrer wachsenden Fanschar zu bedanken. The KillerHertz, die ihr zweites Album A Mirror’s Portrait im Earplug Studio aufgenommen und erneut vom früheren Metallica Produzenten Flemming Rasmussen im Sweet Silence North Studio mischen und mastern haben lassen, bieten im Hinblick auf Sound und Songs höchsten Abwechslungsreichtum und Spielfreude. Ihre Musik ist das Bindeglied zwischen der 80er und 90er Heavy Metal Szene mit Bands wie Metallica oder Megadeth in Verbindung mit Modern Hardrock und einer Prise dänischer Rock Sounds im Stile der Pretty Maids. Dies zeigt das von Kristian Iversen produzierte Musikvideo Shades Of Night ganz besonders.

In den Songs von The KillerHertz spiegelt sich die Lebenserfahrung ihres Frontmanns wider, der mit seiner früheren Band PitchBlack den Preis für das Debut of the Year 2007 bei den Danish Metal Awards gewonnen hat. Seine Lyrics thematisieren die mehrdimensionalen Aspekte des alltäglichen Lebens, wie zwischenmenschliche Krisen, zerbrochene Beziehungen oder Verlust auf eine sensible Art und Weise. So auch im Song zum Video. Wer die moderne Gitarrenkunst gepaart mit eingängigen Melodien live erleben möchte, kann dies aktuell an folgenden Daten in Dänemark. Weitere Shows folgen in Kürze.

30.03.2018 DK-Randers, Cafe Von Hatten

31.03.2018 DK-Aalborg, High Voltage

The KillerHertz liefern dem Hörer formvollendeten, modernen Hardrock, der sich nicht vor seinen Vorbildern verstecken muss und von der ersten Sekunde an überzeugt. A Mirror’s Portrait ist u.a. bei folgenden Shops und Streaming-Diensten erhältlich:

Amazon | MediaMarkt | ExLibris | WOM | JPC | Buecher.de | Grooves |Rubydon | Grooves | CDON | Ginza | Bengans| Mondadori | iTunes | Google Play | Spotify | Deezer | Apple Music

Für aktuelle News und Tourdaten verfolgt bitte regelmäßig die Aktivitäten auf der Facebook-Seite von The KillerHertz.

Kommentare

