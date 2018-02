Neal Morse hat letzten Freitag sein akustisch orientiertes Singer/Songwriter-Album Life & Times veröffentlicht. Das neue Musikvideo zu JoAnna ist ein Einblick direkt in das Leben von Morse. „JoAnna ist ein ganz besonderer Song für mich (..) Es ist meiner Meinung nach einer der besten Songs, die ich je aufgenommen habe.“

Neal Morse, bekannt als einer der größten Progressive Rock Musiker weltweit, hat das brennende Verlangen Menschen mit seiner Musik zu berühren. Jetzt ist Neal Morse Mitte 50, seine Kinder sind erwachsen und sein neues Album Life & Times – gerade am 16.02. veröffentlicht – vermittelt das Gefühl einer Bestandsaufnahme.

Das neue Musikvideo zum Titel JoAnna, bei dem Stephen Yake und Christian Rios Regie geführt haben, ist eines von 12 Einblicken direkt in das Leben von Morse. In JoAnna befasst sich Neal Morse mit dem Verlust einer Beziehung seines Sohnes.

“JoAnna ist ein ganz besonderer Song für mich.” erklärt Neal Morse. “Es ist einer dieser seltenen Momente, wenn sich alles spontan zusammenfügt … die Arrangements der Streicher, die Pedal Steel Guitar, die Drums und der Bass, alles so geschmackvoll gespielt. Es ist meiner Meinung nach einer der besten Songs, die ich je aufgenommen habe. Ich bin so aufgeregt, dass dieses Album endlich veröffentlicht wurde.“

Neal Morse hofft 2018 noch mehr Menschen mit seinen Songs im Rahmen seiner Absolutely Solo Konzerte in Café und kleinen Locations in Europa zu begeistern.

Neal Morse Absolutely Solo Europa-Tour 2018

05.06.2018 SE – Stockholm, Södra Teatern

06.06.2018 NO – Oslo, Olsen På Bryn

07.06.2018 DE – Hamburg, Indra

08.06.2018 IT – Milan, Blue Rose Club (Bresso)

09.06.2018 CH – Pratteln, Z7

11.06.2018 BE – Verviers, Spirit of 66

12.06.2018 NL – Tilburg, 013

13.06.2018 NL – Utrecht, TivoliVredenburg Hertz Zaal

14.06.2018 DE – Köln, Jungle Club

15.06.2018 DE – Bochum, Christuskirche

16.06.2018 DE – Aschaffenburg , Colos-Saal

18.06.2018 UK – Sheffield, City Hall

19.06.2018 UK – York, Crescent Community Venue

20.06.2018 UK – Glasgow, Classic Grand Lounge

21.06.2018 UK – Leicester, The Musician

22.06.2018 UK – London, The Dome

Booking: www.dragon-productions.eu

