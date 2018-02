Anschnallen, bitte! Jaded Hearts neue Single Wasteland ist hier und kommt sogar in Begleitung eines Videos! Schaut es euch hier an.

Die Single stammt vom kommenden Album Devil’s Gift, das von Erik Mårtensson gemischte und gemastert wurde und am 30. März 2018 bei Massacre Records erscheinen wird. Das Artwork, das so manchem Clown-Phobiker einen Schauer über den Rücken jagen wird, wurde von Thomas Ewerhard gestaltet. Hier kann man das Album bereits vorbestellen.

Devil’s Gift ist von Anfang bis Ende ein Melodic Metal Juwel voller Power, Melodie und Attitüde und ist zusätzlich als limitiertes CD Digipak mit exklusiven Bonustracks erhältlich!

Jaded Heart – Devil’s Gift

1. Wasteland

2. The Enemy

3. Set Free

4. Scream Of Anger

5. Tears Of Our World

6. Phoenix

7. One World

8. Story Of My Life

9. Coming Home

10. Conspiracy Of Science

11. Final Moment

12. Black Days (Digipak Bonus)

13. Flying High (Digipak Bonus)

Get the album here

Jaded Heart live

31.03.2018 NL Landgraaf – Oefenbunker

01.04.2018 DE Monheim – Sojus 7

25.05.2018 DE Zweibrücken – ACH Eventhalle

26.05.2018 FR Saint-Vincent-de-Mercuze/Grenoble – Salle Des Fêtes (Metalgresifest VIII)

28.07.2018 CH Röthenbach bei Herzogenbuchsee – Winkelgrube (Waldrock Open Air)

11.08.2018 CH Mannried – Turnplatz Mannried (Mannried Open Air)

