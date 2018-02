Der Veranstalter macht es mal kurz und schmerzlos: Das METAL HAMMER PARADISE 2018 ist dicht! Alle Betten sind vergeben, alle Apartments geblockt, alle Zimmer ausgebucht! Ihr habt uns in diesem Jahr (mal wieder) in absolutem Rekordtempo alle verfügbaren Kontingente unter dem Hintern weggebucht und das freut sie wie Sau!



Für alle, die jetzt mit leeren Händen dastehen, gibt es jedoch einen letzten Silberstreif am Horizont: Ab sofort gibt es noch ein streng limitiertes Kontingent an Kombitickets ohne Übernachtung zum Preis von € 129,- inkl. Vorverkaufs-Gebühr in unserem Ticketshop. Sobald die Spieltage veröffentlicht sind, wird es je nach Kapazität ggf. noch Tagestickets ohne Übernachtung geben. Sie raten Euch dringlichst, nicht lange zu fackeln, denn das ist Eure letzte Chance! Schließlich wollen wir doch zusammen abhelikoptern, oder??!

Kombitickets ohne Übernachtung gibt’s hier: https://goo.gl/A4rDtf

