Primordial: veröffentlichen Video zur neuen Single ‚To Hell Or The Hangman‘

Primordial: veröffentlichen Video zur neuen Single ‚To Hell Or The Hangman‘

Die irischen Pagan-Metal-Götter Primordial veröffentlichen am 30. März ihr neues Album Exile Amongst The Ruins über Metal Blade Records.

Die Aufnahmen fanden gemeinsam mit Produzent Ola Ersfjord, der schon das Live-Album Gods To The Godless von 2016 betreute, in den Camelot Studios in Dubin statt, die sich gleich neben dem Proberaum der Band befinden.

Primordial haben nun die zweite Single aus dem Album veröffentlicht. Schaut euch das Video zu To Hell Or The Hangman von Regisseur Costin Chioreanu an.

Primordial Sänger A.A. Nemtheanga erklärt dazu: „1493 wurde Walter Lynch von seinem eigenen Vater gehängt – James Lynch, dem Bürgermeister von Galwayon an der irischen Westküste -, weil er einen jungen spanischen Adligen ermordet hatte, der zu Besuch bei den Lynchs gewesen war. Walter hatte sich in die junge Hausangestellte Agnes verliebt, und den Spanier eines Nachts aus Eifersucht getötet. Angeblich gingen die Leute auf die Straße, um James den Weg zum Hinrichtungsplatz zu versperren, also hängte er seinen Sohn einfach aus einem offenen Fenster des Hauses über die Straße, Walter wurde am Fensterbrett baumeln lassen. To Hell or the Hangman erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive, ein Drama von unerwiderter Liebe mit tödlichem Ende. Dramatisch genug für euch? Ein merkwürdiger, ungewöhnlicher Song für Single Nummer zwei aus dem neuen Album – düstere Romantik, also schwingt euch auf die Tanzflächen …“

Surft rüber zu metalblade.com/primordial, um euch das Video zur ersten Single Stolen Years anzusehen. Dort könnt ihr Exile Amongst The Ruins in diesen Formaten vorbestellen:

–limitierte Erstauflage als Digibook-CD mit Bonus-CD

–Jewelcase-CD

–limitiertes Artbook (inkl. fünf Zehnzoll-Vinyle in Gold)

–180g black Vinyl

–clear gray-brown marbled Vinyl (EU-exklusiv – 700 Einheiten)

–violet red purple marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

–clear pale pink/white splattered Vinyl (EU-Ebay-exklusiv – 100 Einheiten)

–purple red marbled Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

–transparent green Vinyl (Blast-exklusiv – 200 Einheiten)

–dead gold marbled Vinyl (Napalm-exklusiv – 300 Einheiten)

–rosy brown/purple marbled Vinyl (US-exklusiv – 400 Einheiten)

–tan clear Vinyl (US-exklusiv – 200 Einheiten)

Auf der Grundlage ihres unverkennbaren Sounds haben Primordial ein Werk geschaffen, das roher und mehr nach „old school“ klingt als Where Greater Men Have Fallen von 2014 Das irische Quintett trifft mit „unmittelbarer Energie“, wie es Sänger A.A. Nemtheanga nennt, und unleugbarer Dringlichkeit ins Schwarze, wobei keltische Folklore und Black Metal einmal mehr nahtlos miteinander verschmolzen werden, so wie es sonst niemandem gelingt. Gleichsam organisch und zwanglos entwickelt sich der Sound der Gruppe weiter, was Exile Amongst The Ruins unweigerlich zu Pflichtstoff sowohl für langjährige Fans als auch Unbedarfte macht, die Primordial erst kennenlernen.

Tracklist Exile Amongst The Ruins:

1. Nail Their Tongues

2. To Hell or the Hangman

3. Where Lie the Gods

4. Exile Amongst the Ruins

5. Upon Our Spiritual Deathbed

6. Stolen Years

7. Sunken Lungs

8. Last Call

Mit der Veröffentlichung fallen zwei relative intime Release-Konzerte in Deutschland zusammen, ehe die Heathen Crusade-Europatour der Band beginnt, gemeinsam mit den Finnen Moonsorrow als Co-Headlinern und den Deutschen Der Weg Einer Freiheit als Vorgruppe!

Primordial – Exile Amongst The Ruins Release-Shows:

30/03/18 DE – Berlin – Cassiopeia w/Albez Duz

31/03/18 DE – Köln – Jungle Club w/Ketzer & Bastard Royalty

Heathen Crusade 2018

Präsentiert von Metal Hammer, Deaf Forever, Guitar, Kulturnews, Metal.de, Firebird Industries & Dragon Productions

Primordial

+ Moonsorrow, Der Weg Einer Freiheit

12/04/18 NL – Leeuwarden – Neushoorn

13/04/18 NL – Tilburg – 013

14/04/18 FR – Paris – Trabendo

15/04/18 BE – Brügge – Entrepot

16/04/18 UK – London – Islington Assembly Hall

17/04/18 LU – Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

18/04/18 CH – Pratteln – Z7

19/04/18 DE – Ludwigsburg – Rockfabrik

20/04/18 DE – Leipzig – Hellraiser

21/04/18 CZ – Prag – Akropolis

22/04/18 SK – Kaschau – Colloseum

23/04/18 HU – Budapest – Barba Negra

24/04/18 AT – Wien – Szene

25/04/18 DE – München – Backstage

26/04/18 DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

27/04/18 DE – Bochum – Matrix

28/04/18 DE – Hamburg – Markthalle

Karten hier: http://www.dragon-productions.eu

Weitere Infos hier: https://www.facebook.com/HeathenCrusade

Weitere Primordial Festivalshows:

12/05/18 NO – Haugesund – Karmoygeddon

26/05/18 IE – Dublin – Tivoli Theatre

09/06/18 SE – Sölvesborg – Sweden Rock

14/07/18 DE – Balingen – Bang Your Head!!!

20/07/18 DE – Bertingen – Rock Unter Den Eichen

27/07/18 SI – Tolmin – Metaldays

21/07/18 IT – Brescia – Colony Festival

11/08/18 ES – Villena – Leyendas Del Rock

12/08/18 BE – Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

26/08/18 RO – Suceava – Bucovina Rock Castle

Primordial sind:

A.A. Nemtheanga – Vocals

Ciarán MacUilliam – Gitarre

Michael O’Floinn – Gitarre

Pól MacAmlaigh – Bass

Simon O’Laoghaire – Drums

http://www.primordialweb.com

https://www.facebook.com/primordialofficial

https://www.youtube.com/primordialvideo

Kommentare

Kommentare