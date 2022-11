Blacklist – Afterworld

Blacklist haben sich viel Zeit für die Reise in die Afterworld genommen. Das letzte und zugleich erste Studioalbum der New Yorker, Midnight Of The Century, erschien 2009. Kurze Zeit später löste sich die Band auf, die Reunion folgte zum 10-jährigen Jubiläum des Debütalbums. Jetzt schallt das stimmig betitelte Afterworld ins Diesseits. Ein lebendiges Comeback zwischen Nostalgie und Gegenwart.

Die Band, bestehend aus Joshua Strachan (Gesang, Gitarre, Synthesizer, Saxofon – er hat das Album zudem produziert), Ryan Rayhill (Bass), Glenn Maryansky (akustisches und elektronisches Schlagzeug), James Minor (Gitarre) und Chad Dziewior (Gitarre), lässt sich stilistisch im Post-Punk verorten, der sich auch an Fans von Gothic Rock und Shoegaze richtet. Das heißt: tiefe Bässe, lustvoll verzerrte Gitarren, verzehrender Gesang.

Wer einen musikalischen Vergleich benötigt: Afterworld erinnert an den Sound von Bands wie Fields Of The Nephilim oder – aktueller – Then Comes Silence, The Twilight Sad und She Wants Revenge. Doch auch Shihad kommen in den Sinn. Die Blacklist-Mitglieder sollen im Übrigen Bands wie The Comsat Angels, Motörhead oder Killing Joke zu ihren Vorbildern zählen.

Das Video zu Lovers In Mourning wurde in Leipzig gedreht.

Wäre Weltschmerz ein Film, könnte Afterworld der Soundtrack sein. Das Album lässt sich wunderbar einsam – oder gemeinsam einsam – bei gedimmtem Licht und einem guten Drink goutieren. Dazu grabt ihr euch tief in den Lyrics ein und „erforscht die möglichen Bedeutungen von Liebe in einer Zeit des politischen und ökologischen Zusammenbruchs“ (Bandcamp-Seite).

Sehnsucht und Melancholie mögen die zehn Lieder des Albums durchdringen, ein depressiver Runterzieher ist es jedoch nicht. Dafür sind die Tracks zu einprägsam, zu sinnlich und vor allem tanzbar. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Afterworld über den Dancefloor zu betreten: Stellt euch direkt vor die Nebelmaschine.