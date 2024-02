WolveSpirit: lancieren mit ihrer neuen Single „Robots“ ein integriertes KI/Robotik-System als neues Crew-Mitglied der Band

Äh – wie bitte? Das klingt sehr verdächtig nach einer absoluten Bullshit-Meldung! Ja richtig: Das ist totaler Bullshit. Und warum? Weil Bullshit nicht nur der Name, sondern auch das Konzept des neuen WolveSpirit-Albums ist, das in diesem Jahr als Nachfolger von Change The World erscheinen wird, das sich 2022 auf Platz 30 in den deutschen Albumcharts platzieren konnte.

Wer die gesamte Bullshit-Geschichte der Classic/Hard Rocker zur neuen Single in voller Blüte erfahren möchte, findet diese HIER. Nun aber zu den echten Fakten:

In Robots geht es um das künstliche Menschsein im Vergleich zum natürlichen Menschsein. Die Single versteht sich nicht als bloße Kritik, sondern spürt auch der Frage nach, was sein wird, wenn sich eines Tages KI so weit entwickelt, dass sie womöglich menschlicher als der Mensch selbst sein wird.

Hier kannst du im neuesten Musikvideo von WolveSpirit das Uncanny Valley bereisen:

Die Würzburger Band zum Hintergrund ihres neuen Werkes: „Robots ist ein Teil des kommenden neuen Albums Bullshit. Mit diesem provokanten Titel wollen wir plakativ thematisieren, dass wir täglich mit fabrizierten Narrativen konfrontiert sind, die uns interessengeleitete Un- und Halbwahrheiten auftischen. Und wir selbst sind leider oft eher dazu bereit, einer einfachen Fantasie zu glauben als die Realität mit all ihren Schattierungen zu sehen. Auch Robots schlägt in diese Kerbe. Nutzen wir die neugewonnene Macht wirklich verantwortungsvoll? Oder machen wir uns immer mehr selbst zu einer Maschine und degradieren den Menschen zu einem Rädchen im Getriebe?“

Bullshit ist das bisher ambitionierteste Projekt der Bandgeschichte, die u.a. bereits auf gemeinsame Tourneen mit Uriah Heep und Spiritual Beggars zurückblicken kann. WolveSpirit werden uns in immer neuen Episoden zur neuen Albumveröffentlichung und darüber hinaus führen und dabei ebenso viel Bullshit aufdecken wie verbreiten, um alle dazu zu ermuntern, ihre Bullshit-Detektoren immer schön auf Empfang geschaltet zu lassen. Falls also jemand etwas von oder über WolveSpirit hören oder lesen sollte, das sehr Bullshit-verdächtig daherkommt, dann lohnt sicherlich ein zweiter Blick.

WolveSpirit sind:

Deborah “Debbie” Craft – Gesang

Richard “Rio” Wolfhart – Gitarre

Sylvana “Silly” Lenzschau – Bass

Oliver Wolfhart – Orgel

Martin Monroe – Drums

