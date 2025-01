Stick To Your Guns + Support am 16.01.2025 im Substage in Karlsruhe

Eventname: Keep Planting Flowers EU Record Release Tour

Headliner: Stick To Your Guns



Vorbands: No Cure, Elwood Stray, Bodysnatcher

Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 16.01.2025

Kosten: VVK 44,05 €, AK 48,00 €

Genre: Metalcore, Hardcore Punk, Hardcore

Setliste Stick To Your Guns:

Intro: Take On Me Against Them All Served Forever Such Pain What Choice Did You Give Us? More Than A Witness Amber We Still Believe Invisible Rain Nothing You Can Do To Me What Goes Around Keep Planting Flowers We All Die Anyway Spineless Married To The Noise Nobody

Keep Planting Flowers ist der Name des neu erschienenen Albums der Hardcore Truppe aus Kalifornien. Trotz der verheerenden Brände in ihrem Heimatbundesstaat haben es Stick To Your Guns geschafft, ihre EU Release Tour pünktlich am 13.01. zu starten. Ich mache mich ebenfalls auf den Weg an einem, im Gegensatz zu Kalifornien, völlig vereisten Donnerstagabend. Es ist Zeit, sich das heutige Bandquartett als erste Veranstaltung in diesem Jahr zu gönnen.

Den Anfang machen No Cure. Eine mir bis dato völlig unbekannte Band, die sich 2021 in Birmingham, Alabama gegründet hat und heute den Saal mit ihrem eher härterem Metalcore/Hardcore-Sound beschallt. Blaythe Steuer (Vocals) kommt scheinbar gerade von draußen herein und hat vergessen, seine Winterjacke auszuziehen. Vielleicht gehört es aber auch zur Bühnenshow. Jedenfalls macht die Staight Edge Band von Anfang an musikalisch keine Gefangenen und beginnt den heutigen Abend mit dem Song Force Of Change vom 2023 erschienenen Album The Commitment To Permanence. Wir sind schon mitten im Programm und mit Hang Me From The Bible Belt spielen sie einen für mich stärksten Song, der auf dem zuletzt erschienenen Album mit Unterstützung von Gideon veröffentlicht wurde. Eine halbe Stunde ist gespielt und die Jacke ist zumindest offen, was nicht wundert bei der Hitze. No Cure Straight Edge Die Slow Fuck You, der bekannteste Song des heutigen Openers, beendet den Auftakt.

Mittlerweile ist das Substage mehr als gut gefüllt, was auch zu erwarten war bei dem heutigen Programm. Weiter geht es mit Elwood Stray. Die fünfköpfige Gruppe um Frontmann Maik Nehrkorn ist zwar erst der zweite Programmpunkt an diesem Abend, aber einer, auf den ich mich schon besonders gefreut habe. Nach ihrem Abriss im Zuge des Corefest in Stuttgart 2024 (hier nachzulesen) war klar, das wird heute ein Highlight. Das Publikum ist mittlerweile auch komplett am Start und es kommt Bewegung in die Menge. Wieder mal schön zu sehen, dass auch Bands aus dem deutschsprachigen Raum in der Metalcore Szene immer wieder stark abliefern und von den Fans gefeiert werden. Der letzte Song holt nochmals einige Gäste von den Füßen, in Form von Corwdsurfing über die Menge in Richtung Graben. So kann es weitergehen.

Es bleibt wieder nur eine sehr kurze Verschnaufpause zum Flüssigkeit-Wegbringen und -Auffüllen. Gewohnt schnell sind die Umbaupausen und es geht nach ca. 20 Minuten mit dem vorletzten Programmpunkt weiter. Bei Weitem keine Unbekannten und auch erst vor Kurzem im Substage zu Gast, Bodysnatcher. Im April 2024 noch zusammen mit Spite auf der gleichen Bühne und heute, kein Jahr später, schon wieder zurück. Aus Florida kommt ein Programm, das eher in Richtung Deathcore eingeordnet werden kann. Kompromisslos wird sich durch die Setliste geprügelt. Der Menge gefällt’s, mir ist es heute irgendwie zu abwechslungsarm, was aber am Kontrast zu den anderen Bands liegen kann, die für mich doch deutlich mehr Varianz gezeigt haben.

Das Finale steht an und nicht nur meine, sondern auch die Vorfreude im Publikum ist spürbar. Take On Me schallt aus den Boxen und die Halle ist brechend voll. Es ist Zeit für Stick To Your Guns. Die Band betritt die Bühne und die ersten Töne verraten schon, mit welchem Klassiker das Set begonnen wird. Es ist Against Them All, einer meiner absoluten Lieblingssongs vom 2012 erschienenen Album Diamond. Es wird einem direkt wieder bewusst, wie lange die Band aus Orange County eigentlich schon eine feste Größe in der Hardcore- und Metalcoreszene ist und eigentlich schon seit Jahren einen festen Bestandteil der Konzert- und Festivalsaison darstellt. Mit Song vier und fünf und dem Wechsel zwischen altbekannten Titeln sowie ganz neuen Tracks wird mir bewusst, wie nahtlos sich das bisherige Set anfühlt und das neue Album sich einfach perfekt in die bisherige Diskografie einfügt. Die Ansprachen zwischen den Songs von Sänger Jesse Barnett sind emotional, aber finden in der heutigen Zeit auch umso mehr Zuspruch im Karlsruher Publikum sowie auch die quasi Solo-Nummer Keep Planting Flowers. Ein gelungener Konzertsaisonauftakt geht jetzt mit Nobody zu Ende. Es bleiben vermutlich wenig Wünsche offen und jeder, der die Gelegenheit bekommt, sollte sie nutzen, die Jungs aus den Staaten live zu erleben.