T.H. & The Boneshakerz – Shakin´ Bones – Live From The Road

Artist: T.H. & The Boneshakerz

Herkunft: Hagen-Hohenlimburg, Deutschland

Album: Shakin´ Bones – Live From The Road…

Spiellänge: 31:23 Minuten

Genre: Bluesrock, Southern Rock

Release: 25.10.2024

Label: Timezone Records

Link: https://www.boneshakerz.net/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Blues Harp – Tim Husung

Bass, Back Up Vocals – Robin Brieseck

Hammond-Orgel – Daniel Geist

Rhythmus Gitarre, Back Up Vocals – Jan Le Grow

Schlagzeug – Volker Britz

Tracklist:

Thunder Road Are U Ready Keep On Moving Let´s Get High Rollin Last Train To Graceland

T.H & The Boneshakerz? Hierzu bedarf es für die Allgemeinheit sicher eine Aufklärung der Vorgeschichte.

Last Train To Graceland ist das zweite Album des Multiinstrumentalisten Tim Husung. Das nun erscheinende Album Shakin´Bones – Live From The Road das daraus entstandene Livealbum. Tim ist der ehemalige Schlagzeuger von John Diva & The Rockets Of Love, stand aber auch als Drummer schon mit Größen wie Alice Cooper, Doro Pesch und Wolfgang „Wölli“ Rohde (Die Toten Hosen) auf den Bühnen in Deutschland, Europa und in den USA. Spielte Tim das Debütalbum aus 2019 Love, Soul, Rock ‚N‘ Roll noch in Eigenregie und im Alleingang ein, sind die beiden neuen Alben nun mit seiner festen Band aufgenommen und produziert.

„Die einen nennen es Southern Rock, die anderen Bluesy – Retro Rock …“, so ein Zitat seiner Homepage. Wenn man Tim danach fragt, antwortet er mit „echte, handgemachte Rock-Musik mit Herz und Eiern…“

Kennengelernt habe ich Tim bereits 2018 in Flensburg mit den Rockets Of Love von John Diva. Schon dort begeisterte mich sein kraftvolles Schlagzeugspiel. Nun also als Frontmann mit Lead-Gitarre und Blues-Harp. Angetrieben durch seine Kreativität entschied er sich, der eigenen Musik schlussendlich den Vortritt zu geben. Seine musikalischen Mitstreiter sind Robin Brieseck (Bass/Back Up Vocals), Daniel Geist (Hammond-Orgel), Jan Le Grow (Rhythm Guitar/Back Up Vocals) sowie Volker Britz (Drums). Die Boneshakerz, die er selbst lieber als „seine besten Freunde“ bezeichnet, lieferten mit Last Train To Graceland ein kraftvolles, leidenschaftliches Rockalbum ab.

Aber nun zum Album selbst. Die sechs Songs wurden am 5. Mai 2024 im Dortmunder Musiktheater Piano aufgenommen. Gemixt wurde das Album von Ross Hayes Citrullo in dem RHC Sound-Studio Toronto. Das Mastering wiederum erfolgte von Connor Salmoral in seinem Studio ebenfalls in Toronto. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es nur sechs Songs auf das Album schafften. Verlegt ist es wieder bei dem kleinen Label Timezone Records aus Osnabrück. Den Schwerpunkt bilden natürlich Songs aus dem letzten Album. Den Start macht mit Thunder Road die letzte veröffentlichte Single. Are U Ready to Rock? Der Song, der zusammen mit Rollin nicht vom Graceland-Album ist, wäre auch ein guter Opener gewesen. Hier kommt besonders die Spielfreude der Fünf heraus. Mit Keep On Moving als schmutziger Südstaaten-Track und Let´s Get High folgen zwei weitere Tracks aus dem Zug nach Graceland.

Let´s Get High ist einen Takt langsamer, beide Songs gehen jedoch direkt in den Körper und lassen einen umgehend mitgehen. Das Schlagzeugsolo von der Studioaufnahme fehlt hier allerdings. Die Hammond-Einlagen erinnern mich an Jon Lord, den ehemaligen Deep Purple-Organisten. Rollin beginnt mit Steelguitar und Mundharmonika einen Takt langsamer, entwickelt sich nach Tims Ansage aber zu einem richtigen Stampfer. Mit fast sieben Minuten der längste Track des Albums. Mit Last Train To Graceland folgt nun der Titeltrack des letzten Albums. Ein klassischer Southern Rock-Track, der unwahrscheinlich Lust auf mehr macht. Hier ist alles drin, was dieses Genre ausmacht.

Das Album ist wieder über Timezone Records aus Osnabrück erschienen. Digital wird es auf allen bekannten Plattformen im Stream und Download erhältlich sein. Physikalisch ist die CD schon auf den Konzerten und bei der Band erhältlich. Die CD bekommt ihr aber nach dem Release auch über die bekannten Online-Händler oder im Plattenladen eures Vertrauens.