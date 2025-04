Rantanplan: feiern 30-jähriges Jubiläum mit neuer Single „Thu Den Ska“

Eingespielt in nur vier Tagen des Februars, schenken sich Rantanplan zum 30. Jubiläum eine Old-School-Produktion à la Neunziger einfach mal selber.

Engineered und Produziert von Hardcore¬-Punk-Legende Don Fury (Quicksand, Into Another, Shelter, Agnostic Front, SOIA, Worldinferno Friendship Society, uvm).

Alles echte Live-Recordings.

Kein Overdub-Gedoppel-Copy&Paste-Synthi-Backing-Track-Geschwurbel.

Jeder nur sein Instrument und ein Mikrofon (Shure SM58) und die toughe Magie des New Yorker Großmeisters und seines Studios DFS. Die meisten Bands können sowas heutzutage gar nicht mehr. Eine wohlfeile Sammlung vorwiegend älterer Klassiker der frühen Alben. Ordentlich abgeschliffen durch jahrzehntelanges Brettern!

Mit Thu Den Ska, der ersten Single aus dem Album, fing der ganze Spuk vor 30 Jahren an. Der Song hätte 1996 das Debütalbum Kein Schulterklopfen (Gegen Den Trend) eröffnen sollen, aber die damalige Version schwächelte Sänger Torben zu sehr und somit eröffnete damals Dummheit Tut Weh die Saga.

Tracklist

1. Thu Den Ska

2. Monsterschiss

3. Wir Sind Nicht Die Onkelz

4. Alles Wird Pop

5. Durch Die Nacht Fällt Schnee

6. Großversuch (In Sachen Leben)

7. Revolution

8. Comandante

9. Jeder So Wie Er Kann

10. Aber Die Zeiten Sind Andere

11. Zombie Che

12. Zwei

13. Hamburg, 8°, Regen

14. Fass Die Uhr Nicht An

15. Sterben

16. An/Aus

Info – 30 Jahre Rantanplan

1995 von Torben Möller-Meissner und Reimer Bustorff in Hamburg gegründet, um den eigenen Soundtrack zum Abhängen an der Ostsee zu produzieren, nahmen Rantanplan (ein Name, der amerikanische Kampfhundebands konterkariert) mit dem Debütalbum Kein Schulterklopfen (Gegen Den Trend) 1996 direkt landesweit Fahrt auf. Ebenso medial bejubelt folgte 1998 das Album Köpfer. Zu einem gemeinsamen dritten Album sollte es mit Reimer und Marcus Wiebusch nicht mehr kommen, da beide kurz hintereinander 2000 die Band verließen, um erfolgreich in die Indie-Pop-Sümpfe weiter zu stiefeln.

Rodrigo Gonzales von den Die Ärzte rettete Rantanplan im Millenium, indem er die Band supportete, auf einen, für die Band megaguten Deal über ein neues Album bestand und meinte, „Wenn ihr keinen findet, spiele ich auf der Scheibe und Tour Bass.“

Mit Peso fand man ein Tier am Bass und das Album Samba erschien 2001. Man fand im Vorprogramm der Die Ärzte statt, aber es folgten immer wieder Totalabstürze und in deren Folge strauchelte der kränkelnde Köter und bekam Zecken und Flöhe. Das 2004er DIY-Album Junger Mann Zum Mitreisen Gesucht erlangte kaum Achtungserfolge. Mit neuer Rhythmus-Sektion folgten Albumproduktionen in New York (Album 20359), Live in Hamburg und im renommierten Clouds Hill Studio. Während der Arbeiten im Studio, feuerte Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter Torben jedoch die gesamte Band, außer Wido, wegen Verschwörung.

Mit internationaler Besetzung konnte 2010 die Unleashed herauskommen, nur um das Besetzungskarussell weiterzudrehen. Zum Stillstand kam es zwischen Pauli, Licht Und Schatten, Stay Rudel – Stay Rebel und Ahoi nie ganz, aber in der letzten Dekade ergab es sich, dass Rantanplan ein Rudel von über einem Dutzend alten und neuen Straßenköter*Innen wurde, die sich im Bühnen- und Studioleben ganz nach Projektbedürfnissen untereinander gegenseitig ergänzen. Ganz ähnlich, wie einst bei den großartigen Ton Steine Scherben.

Happy B-Day!

Rantanplan live:

17.04.2025 (GER) Flensburg, Kühlhaus

18.04.2025 (GER) Bremen, Lagerhaus

19.04.2025 (GER) Oberhausen, Druckluft

20.04.2025 (GER) Köln, Carlswerk

23.04.2025 (GER) Braunschweig, KufA Haus

24.04.2025 (GER) Frankfurt, Das Bett

25.04.2025 (GER) Saarbrücken, Studio 30

26.04.2025 (GER) Siegen, Vortex Surfer Musikclub

30.04.2025 (GER) Coesfeld, Punk In Den Mai

01.05.2025 (GER) Fulda, Kreuz

02.05.2025 (GER) Dresden, Beatpol

03.05.2025 (GER) Berlin, Lido

24.05.2025 (GER) Alsdorf, Pit Rock

19.06.2025 (GER) Dessau, This Is Ska

04.07.2025 (GER) Wiesmoor, Wiesmoor Rockt!

12.07.2025 (AUT) Lenzing, Krawall Kultur Festival

08.08.2025 (GER) Eschwege, Open Flair

14.-16-08.2025 (GER) Loburg, Spirit Festival

15./16.08.25 (GER) Taarstedt, Angeliter Open Air

23.08.2025 (GER) Wildeshausen, Wild Rock Open Air

30.08.2025 (GER) Wolfshagen im Harz, Rock Am Beckenrand

10.10.2025 (AUT) Graz, ErntePUNKfest

20.12.2025 (GER) Hamburg, Uebel & Gefährlich