Damage Done Fest: mit Sick Of It All und Dritte Wahl legt das neue Hamburger Festival noch mal kräftig nach

Mitten im Teil-Lockdown gab es kürzlich hoffnungsvolle Neuigkeiten aus dem Live-Entertainment-Sektor: Am 21.08.2021 wird mit dem Damage Done Fest ein neues Festival für Punkrock, Hardcore und Ska seine Premiere auf dem Gelände des Uferparks Wilhelmsburg in Hamburg feiern! Umrahmt von Industriekultur und unmittelbar am Wasser gelegen bietet dieses Areal ein Festivalgelände mitten in der Großstadt.

Nun geben die Veranstalter bereits weitere Bands bekannt, die Ende August in Hamburg erwartet werden. Zu den schon zuvor bestätigten Acts wie Dead Kennedys, Backyard Babies, No Fun At All oder Rantanplan gesellen sich die New Yorker Hardcore-Legenden Sick Of It All, die Deutschpunk-Urgesteine Dritte Wahl, sowie die italienischen Street-Punks Los Fastidios.

Die Veranstalter Slaven und Jean-Pierre von mat.projects möchten mit diesem Festival der (Sub-)Kulturlandschaft Hamburgs eine neue Facette hinzufügen, die künftig ein fester Bestandteil der deutschen Festivalszene werden soll und neben etablierten Bands auch vielversprechenden Newcomern eine Plattform bieten möchte. Beim Standort greifen sie mit dem Uferpark Wilhelmsburg auf ein Areal zurück, das sich bereits mehrfach beim MS Dockville bewährt hat. Als gebürtigem Wilhelmsburger ist es für den Organisator Jean-Pierre darüber hinaus eine echte „Herzensangelegenheit“, das Festival in diesem Stadtteil durchzuführen: „Unser Ziel ist, die subkulturelle Szene für Hardcore, Punkrock und Ska in Wilhelmsburg mit einem jährlich wiederkehrenden Festival zu stärken.“

Neben der engen Verbindung zu Wilhelmsburg legen die Veranstalter auch großen Wert darauf, das Damage Done Fest so nachhaltig wie möglich durchzuführen. Dieser Aspekt betrifft nicht nur das Müllkonzept und die gastronomische Versorgung durch lokale Partner bei dem Festival – sondern auch die An- und Abreise der Besucher, denen es so leicht wie möglich gemacht werden soll, ohne eigenes Auto zum Gelände zu kommen: „Um die Anreise per Fahrrad attraktiver zu gestalten, werden wir mit dem in Wilhelmsburg ansässigen Unternehmen ‚FahrradGarderobe‘ zusammenarbeiten“, verrät Slaven.

Für Schnellentschlossene gibt es ab sofort Early Bird-Tickets, die direkt auf der Festival-Homepage unter www.damagedonefest.de geordert werden können.

Damage Done Fest

Datum: 21.08.2021

Einlass: 12:00 Uhr

Ort: Hamburg – Uferpark Wilhelmsburg

Line-Up:

Sick Of It All (US)

Dead Kennedys (US)

Backyard Babies (SWE)

Dritte Wahl (D)

No Fun At All (SWE)

Rantanplan (D)

Los Fastidios (IT)

Red City Radio (US)

Webseiten:

Homepage

Facebook

mat.projects

Quelle: Community Promotion