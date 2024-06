31. Open Air Gößnitz: startet am ersten August Wochenende

Wer nach 30 Gößnitz Open Airs noch nicht kennt, dem sei nur kurz gesagt:

Das Gößnitz Open Air ist ein „kleines“ feines Festival und keiner Sparte verfallen. Somit feiern beim Open Air Leute aller Couleur mit einem sehr entspannten Altersdurchschnitt. Du bist mit 16 hier nicht zu jung und mit 70 nicht zu alt.

Auch zum 31. Gößnitz Open Air gibt es wieder ein mannigfaltiges Programm (Gothik-Pagan-Rock, Punk´n´Roll; Stoner, Deutschrock bis hin zum Folkmetal oder zusammengefasst: alles Rock´n´Roll) bei dem auch weiterhin der Spaß an der Musik und gemeinsamen Feiern für ein generationsübergreifendes Publikum abseits jeglichen Mainstreams mit diktierter Zwangsbeglückung im Vordergrund steht. Wie gewohnt gibt es keine territoriale Trennung zwischen Bühne und Zeltplatz sowie entspanntes Zelten neben dem Auto. Man kann 50 m vor der Bühne Campen (wenn man das denn möchte) oder hinter dem Bahndamm ganz in Ruhe. Das Alles ohne Limit an Speisen- und Getränkemitnahme. Alle Preise in Bezug auf Nahrungs- und Genussmittel werden auf dem gewohnten niedrigen Niveau bleiben (z.B. 0,4 l Bier – 3 €).

Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Bands: Dritte Wahl, Eluveitie, Fidllers Green, Harpyie, Heldmaschine, John Diva and the Rockets of Love, Kirsche, Mike Seeper, Moonspell, Ohrenfeindt, Pandejo, Raventador, Restpostenbluesband, Rocksack, The 69 Eyes, Universum 25, Van Canto, Van Groover

Weitere Bands folgen.